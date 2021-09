Confirman que jueces están siendo llamados para que ya no se presenten a trabajar

El Juez Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, aseguró en una entrevista radial la mañana de este miércoles, 22 de septiembre, que algunos jueces están recibiendo llamadas para decirles que ya no se presenten a trabajar a partir del próximo lunes.

Esto como parte de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial el domingo 26 de septiembre, que obliga a jueces mayores de 60 años y con 30 años de servicio a retirarse.

"Los compañeros jueces están denunciando que están recibiendo llamadas de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia dónde les dicen que ya no se van a presentar el día lunes. Pero son llamadas selectivas porque no a todos les están diciendo eso. Para donde ya tienen gente si les están diciendo que ya no se presenten, que va a llegar el nuevo juez", dijo.

En total son 216 servidores públicos que cesarán funciones, de los que 118 son hombres y 98 son mujeres, según un memorándum con fecha del 8 de septiembre de 2021 de la Unidad Técnica de Información del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Durán aseguró también que algunos jueces ya empezaron a renunciar por la incertidumbre que esta reforma a la ley les genera en su estabilidad laboral.

"Algunos jueces ya empezaron a renunciar, primero porque es una cuestión de incertidumbre de estar en esta situación si la Corte los va remover o no", indicó.

El juez aseguró también que se está cometiendo un atropello a los derechos, ya que se está removiendo a la gente sin ninguna garantía social. Este martes fue interpuesta una demanda por jueces del oriente del país ante la Cámara de Familia de San Miguel contra la Asamblea Legislativa en la que solicitan frenar la entrada en vigencia de la ley por estar violentando los derechos de los adultos mayores.

"Se está tomando una medida que es equivalente a un despido injustificado, porque esta reforma no le da el derecho al juez de reclamar el bono de 6 meses de salario, con la reforma nos vamos sin bono, pero como la Corte ha visto reacción de la mayoría de los jueces, han ofrecido este bono de 24 meses, que es muy tentador, por la renuncia antes de la entrada en vigencia de la Ley", aseguró.

Indicó que muchos de los jueces no se retiran debido a que las AFP asignan una cuota muy pequeña y se pierde el seguro médico hospitalario.

"Esto es un problema que tiene años, la gente no se va por el tema que las AFP asignan una cuota bastante pequeña y la pérdida del seguro médico hospitalario, ya que a partir de cierta edad las enfermedades empiezan a aquejar un poco más, hay algunos que no quieren perder esos derechos como jueces".

También recalcó que el fondo de esta reforma no es el tema de la edad , sino más bien la independencia del sistema judicial, debido a que la ley los deja en condición de disponibilidad, que significa que los jueces "pueden estar en sus cargos pero ya sin estabilidad".

"La Corte ha sido parte de este plan del Ejecutivo de hacer cesar y sustituir a estos jueces por nuevos. Acá en el fondo no es el tema de la edad, porque si fuera el tema de la edad empezaran por los misma Corte Suprema, y si fuera cuestión de la edad no los dejara en condición de disponibilidad. Quienes van a seguir en condiciones de disponibilidad serán quienes se sometan a los designios de la Corte y sean complacientes y genuflexos a lo que la Corte diga. Y obviamente las nueva plazas van a llegar con personas que ya llevan una directriz", dijo.