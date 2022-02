Conflicto interno en Corte Suprema de Justicia por reparto de poder

Fuentes internas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que los magistrados Enrique Alberto Portillo y Alex Marroquín, ambos nombrados el 1 de mayo de 2021 con los votos de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, promovieron quitarle poder de decisión al presidente impuesto del Órgano Judicial, Óscar López Jerez, por considerar que "no estaba tomando decisiones administrativas adecuadas".

Las mismas fuentes confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que además de quitarle poder a López Jerez en decisiones jurisdiccionales y administrativas a través de un acuerdo de Corte Plena, el pasado martes 8 de febrero, también removieron a 17 jefaturas que él impuso cuando llegó a la presidencia de la Corte.

Entre estos cargos están los titulares de la sección de notariado, sección de probidad, investigación judicial y profesional, práctica Jurídica, talento humano, gerencia financiera, activo fijo, planificación institucional, dirección de lavado de dinero, entre otras.

"Hoy por la mañana (ayer) cada uno (de los nuevos jefes de esas áreas) estará firmando el respectivo acuerdo y tomando posesión del cargo", aseguró una fuente que conoce de la decisión.

Según lo relatado, hubo una especie de "golpe a la autoridad del presidente impuesto", ya que la mayoría de magistrados se pusieron de acuerdo en destituir a todos los mandos medios que había colocado López Jerez.

Una fuente que presenció lo sucedido en corte plena narró que la reunión del 8 de febrero comenzó normal, pero como último punto incluyeron en agenda el tema de la remoción de cargos y el retiro de facultades al presidente López Jerez. Ese punto lo introdujo Alex Marroquín, presidente de la Sala de lo Civil. El magistrado argumentó que tenían facultades como Corte Plena para realizar los cambios, ya que "la Constitución los facultaba".

López Jerez, al percatarse de la situación, contestó que eso era "ilegal" y abandonó la reunión. Se quedó al frente la magistrada Elsy Dueñas, vocal de la Sala de lo Constitucional, y prosiguió Enrique Portillo, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

LA VOTACIÓN

En total, 11 magistrados votaron a favor de la propuesta y aunque no estaban Sergio Rivera ni Roberto Calderón, sí votaron a favor sus suplentes, Alejandro Quinteros y Henry Perla. Los únicos magistrados que no votaron fueron Dafne Sánchez, Leonardo Ramírez Murcia y Patricia Velásquez, magistrados que no han sido nombrados por el oficialismo el año pasado, sino que ya estaban cuando entraron los cinco impuestos en mayo de 2021 a la Sala de lo Constitucional.

La Comisión de Jueces, que está conformada por Dueñas, Portillo, Marroquín, Sandra Luz Chicas y Nahum García, fue la encargada de realizar los nombramientos y de notificar a las jefaturas que asumían ayer sus funciones.

"Los magistrados se felicitaban entre sí cuando finalizó Corte Plena. Todos estaban bien contentos y hasta se daban las manos", aseguró alguien que estuvo presente en la sesión.

Otra fuente aseguró que los magistrados que votaron a favor de hacer los cambios lo hicieron porque estaban molestos y no querían que Jerez decidiera porque solo él maneja "el reparto de migajas" y ellos también quieren participar. Aseguran que hay una división del mismo gobierno dentro de la Corte Suprema de Justicia para obtener poder y que el magistrado Alex Marroquín quiere ser "el vocero principal de Casa Presidencial" para obtener los privilegios que tiene el actual presidente impuesto.

La situación fue confirmada por Stanley Quinteros, sindicalista de la CSJ, quien en una entrevista radiofónica realizada ayer dijo que "se tomó un acuerdo y despojaron de las facultades administrativas al presidente López Jerez. Lo apartaron y ahora queda como un simple espectador en muchas funciones del área administrativa".

Además confirmó los cambios que fuentes internas ya habían informado a LA PRENSA GRÁFICA.

"La pugna de poder quedó evidenciada ayer y es de 11-4, ya que cuatro no votaron y eso podría repercutir en los trabajadores. Se tienen nombres de quienes votaron y quienes no, pero lo importante es profundizar qué viene", aseguró.

Quinteros dijo que no estaba defendiendo a ningún funcionario, sino que se basaba en lo que dice la Ley Orgánica Judicial, la cual otorga las facultades administrativas al presidente de la Corte y que solo las facultades jurisdiccionales le corresponde a la corte en pleno.

Denunció además que los nuevos nombramientos que realizaron los magistrados no son competencia de Corte Plena y que solo lo deben nombrar jueces, no personal del área administrativa, algo que le compete a López Jerez.

"Nosotros como sindicato denunciamos que pueden haber efectos a la clase trabajadora y por ende a la justicia salvadoreña", enfatizó.

La Ley Orgánica Judicial, en su artículo 27, confirma lo que Quinteros sostiene, pues expresa que las facultades administrativas le corresponderán al presidente del Órgano Judicial.

El área de Comunicaciones de la Corte Suprema informó que no habría pronunciamiento oficial ya que no obtuvieron respuesta de los magistrados.

Se buscó a López Jerez para conocer su versión de los hechos y no quiso decir nada al respecto. También se le consultó al magistrado Alex Marroquín, pero no quiso contestar a las interrogantes.

Fuentes cercanas al magistrado López Jerez informaron que si no se revierten los cambios que se aprobaron el martes 8 de febrero pueden haber "repercusiones fuertes" a partir de este viernes.