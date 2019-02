Conflicto por crédito de nuevo cementerio en San Luis Talpa

A través de un video publicado en su página de red social, el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, denuncia la negativa de tres regidores de oposición que integran el concejo municipal para iniciar la gestión de un préstamo para la construcción del nuevo cementerio general de la localidad.

En el video, Menéndez asegura que el actual camposanto se quedará sin espacio para enterrar a otras personas a más tardar el próximo noviembre, por lo que la construcción de uno nuevo es una urgencia para la población.

Según el alcalde, del partido GANA, los concejales de ARENA, FMLN y PCN no han aprobado ninguna solicitud de fondos desde que asumieron en mayo del año pasado, por lo que antes de iniciar los trámites para el financiamiento del nuevo cementerio les presentó la propuesta, pero de igual forma le negaron sus votos.

"Es una ingratitud lo que estos concejales están haciendo, en un momento dado todos vamos a necesitar el cementerio de San Luis Talpa, pero ya no vamos a tener, y ya no puedo hacer más porque los fondos propios de la alcaldía y el FODES no me alcanzan para este proyecto", expresa el alcalde.

El jefe municipal explicó el miércoles anterior que la alcaldía ya tiene el terreno para el proyecto, el cual fue comprado por la administración anterior del FMLN, y que está ubicado en el cantón Tecualuya, en la carretera del Litoral, rumbo a La Libertad. También asegura tener los permisos.

Se intentó contactar vía telefónica a dos de los tres concejales de oposición para conocer los motivos por los que no apoyan, pero no fue posible ubicarlos.