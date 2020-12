Conflicto por los restos de víctimas de El Mozote

Familiares y abogados de las víctimas de la masacre de El Mozote denunciaron ayer que el Instituto de Medicina Legal (IML) sigue sin una fecha concreta para entregar los restos exhumados en 2016, lo cual retrasa su derecho a la justicia y a la reparación.

Wilfredo Medrano, uno de los abogados querellantes en el juicio por la masacre de El Mozote y representante de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, dijo que fue el propio director del IML, Pedro Martínez, quien les dijo a los familiares de las víctimas que no terminarán con el reconocimiento en lo que queda de este año.

"Entiendo que la pandemia afectó un poco, porque han trabajado al 50 %, pero Medicina Legal dijo que no ha podido terminar los análisis y que necesitan más tiempo. Es lamentable porque se deja a los familiares sin poder enterrar los restos de sus seres queridos", declaró Medrano.

El abogado cree que no hay capacidad técnica del IML para cumplir con la tarea de reconocer los restos de los cadáveres encontrados y que eso únicamente afecta el acceso a la justicia que tienen los habitantes de El Mozote y sus alrededores.

Pedro Martínez, director del Instituto de Medicina Legal, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que las denuncias de los abogados y de los familiares son injustas porque sí hay avances en el caso, pero no depende solo de esta dependencia.

"Lo que ellos dicen es falso. Yo no le dije a los familiares eso. Los resultados de los reconocimientos están listos, pero no las hemos entregado porque el juez (del caso El Mozote) aún no los ha pedido. El proceso ya está en la fase final, prácticamente en un 90 % de avance, no hemos dejado de trabajar en eso", explicó Martínez.

En cuanto a la entrega de los restos para darles sepultura, Martínez dijo que el proceso no es tan fácil y que por eso requiere más tiempo.

"Es irresponsable decir que no hemos analizado los restos después de cuatro años o que hemos perdido pruebas. Los cuerpos no se pueden entregar hasta que no se demuestre científicamente que son los de sus familiares", agregó Martínez.