Confusión en OIR del VMT por rutas de servicio preferencial

Contradictorio. Un informe de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT) y el viceministro, Nelson García, se contradicen al aclarar cuántas rutas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) tienen servicio preferencial de $0.35. La primera, cuando se solicitó el informe, aseguró que solamente son seis rutas; el funcionario, en cambio, aclaró que son al menos 17 rutas las que han optado por renovar sus unidades, que incorporaron aire acondicionado como principal mejora para el usuario.Desde hace un par de años algunas rutas del AMSS han optado por el servicio exclusivo urbano, que les ha servido también para poder cobrar una tarifa más alta que con los buses ordinarios no habría sido posible, pues las tarifas no se han movido desde enero de 2009.El viceministro dijo que la normativa de Transporte permite a las rutas transformar hasta el 35 % de su flota de unidades en servicio exclusivo, que tiene una tarifa diferenciada. Para el caso del AMSS es de $0.35, tanto para buses como microbuses.El 3 de febrero de 2017, ante una solicitud de información a la OIR del VMT de cuántas y cuáles rutas de transporte colectivo del AMSS operan con servicio exclusivo urbano con tarifa autorizada de $0.35, respondió que seis rutas, que suman 62 unidades en ese servicio. Estas son: 2-B, 2-C, 4, 29 en los ramales C-2, C, D, E, F y H, 52 y 101.Fue el viceministro quien aclaró que son al menos 17 rutas del AMSS las que han hecho la renovación de unidades con buses y microbuses con estas características, que son 101-B, de Santa Tecla a San Salvador; ruta 29 bus y microbús, de Ilopango-Soyapango-San Salvador; ruta 29-A, de Soyapango a San Salvador; 23 autobús y microbús, de Mejicanos; ruta 46 microbús de San Salvador; 41-A, de Soyapango a San Salvador; 52, del centro de San Salvador hasta la colonia Escalón; 152, Zaragoza-Santa Tecla-San Salvador; ruta 4, de Ciudad Delgado a San Salvador; 2-C, de Mejicanos; 8, de colonia Dolores a colonia La Chacra de San Salvador; y 41-D, de Soyapango a San Salvador.También la ruta 7, de Soyapango a San Salvador; la 30-B, de Ayutuxtepeque a San Salvador; la 150, de Nuevo Cuscatlán a Santa Tecla; y recientemente las rutas 22 de San Salvador y 26 de San Marcos a San Salvador.“De las rutas se está reconvirtiendo el 35 %, de tal manera que el ciudadano tenga la posibilidad de poder optar ya sea por el servicio tradicional de un bus de $0.20 o un microbús de $0.25 o una tarifa de $0.35 que tiene otras condiciones”, dijo.La confusión entre la OIR fue aclarada por el viceministro, de hecho, lo hizo al presentar nuevas unidades que se incorporaron. El cambio, no obstante, comenzó con anterioridad, muchas de las rutas interdepartamentales de oriente y occidente iniciaron con ese servicio especial, algunas incluso con servicio de wifi, y su tarifa varía de acuerdo con el destino, ya que sus trayectos son más largos.El porcentaje de flota de unidades con este servicio en el AMSS aún es bajo, de 10 de 500 unidades. “Estará llegando a un 4 %, todavía de 35 %. O sea que para lograr tener de cada ruta el 35 % exclusivo, todavía falta bastante”, dijo García.Ante la posibilidad de que el servicio exclusivo sea una estrategia para subir el costo de la tarifa, el funcionario aseguró que se mantiene el mayor porcentaje de transporte ordinario. “Por eso hemos dejado la mayor parte con el tradicional, que es el 65 %, por la cuestión económica. No todos tienen para pagar $0.35, algunos sí, otros no. Entonces hemos dejado un espacio para que la gente pueda, preferencialmente, definir qué servicio utiliza”, afirmó.Para los empresarios, el servicio exclusivo tiene beneficios, pero también mayores compromisos. “En realidad no es como una estrategia para subir la tarifa, porque la inversión que se está haciendo es bastante grande. Y el incremento que se tiene se compensa con el mantenimiento que tienen este tipo de unidades”, dijo Luis Regalado, de la ruta 23.Esta ruta cuenta con una flota de 64 unidades, de las cuales 20 (10 buses y 10 microbuses) son del servicio exclusivo. Indicó que las unidades del servicio común se revisan hasta que les corresponde hacer cambio de aceite, que puede ser cada uno o dos meses.“Pero para estas unidades exclusivas cada tres días tiene que desmontarle los filtros, que los sopleteen, y cada dos meses tienen que desmontar todo el sistema para cambiar el gas, para recargarlo, para ver si no hay fugas. Si una unidad ya no enfrió, ver por qué ya no enfrió, cada dos meses, más las reparaciones ordinarias que están surgiendo”, expresó.De hecho, afirma que no pueden sacar a trabajar una unidad a la que no le funcione el aire acondicionado y cobrar los $0.35, porque entonces los usuarios protestarían. “Pero rapidito ponen el grito en el cielo”, dijo.El plan operativo de las rutas define que estas unidades nuevas estén intercaladas con el resto, a fin de garantizar que los usuarios tengan la opción de abordar el servicio que prefieran y no que les impongan abordar las preferenciales.Para Regalado, ha habido muy buena aceptación. “Lo helado como que le hace otro ambiente al viajero, como que es lo que a la gente le ha gustado. Entonces no hay inconveniente en pagar los $0.35”, comentó.De hecho, una usuaria adulta mayor que abordó una unidad exclusiva de la 2-C en la parada de un centro comercial, al notar que la tarifa es más alta, comentó: “Es que le han puesto hielo a esto”.Las unidades que ingresan a este servicio corresponden a las que cumplen 20 años de circular y deben ser renovadas. Desde 2015 se renovaron 528, pero la mayoría son usadas. Este año deben renovarse 728.