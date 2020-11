Confusión en atención a víctimas del deslave

Conflictos y poca coordinación es la relación que existe entre autoridades del gobierno central y la alcaldía municipal de Nejapa para atender a las víctimas del deslave ocurrido en los caseríos Los Angelitos 1 y 2, y a las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo que han sido trasladas a diferentes albergues.

Personas que perdieron sus viviendas y familias que se encontraban en zonas aledañas califacadas de alto riesgo fueron trasladadas a cuatro albergues habilitados por la alcaldía municipal de Nejapa y por el Gobierno de El Salvador.

De estos lugares, dos estaban administrados por la alcaldía, que se constituyeron en uno solo ayer por la tarde. Los otros dos estuvieron administrados por el gobierno y uno de ellos fue cerrado ante un conflicto que se produjo con las autoridades municipales.

Según albergados que no quisieron ser identificados por temor a represalias, en ningún momento existió coordinación entre el Gobierno y la alcaldía para atender a los damnificados.

En el albergue dirigido por la alcaldía, que se encuentra habilitado en el centro escolar José Matías Delgado, relataron que los problemas comenzaron a desarrollarse ante la falta de un plan estructurado para reubicar a las personas.

Uno de los albergados contó que cada parte procedió de manera independiente y “fueron las víctimas las que quedaron de por medio”.

“Ha sido la alcaldía, con algunos miembros de la comisión municipal, la que tomó la iniciativa de este albergue. Luego vinieron personas que se presentaron como autoridades de Gobernación y les dijeron que si no se trasladaban al albergue de ellos no les iban a brindar ayuda”, relató una de las coordinadoras del refugio que montó la comuna.

“Al final las personas se trasladaron por la necesidad que tenían”, agregó, y detalló que después recibieron a más personas que no quisieron aceptar el traslado.

Los relatos también manifiestan que el Gobierno trasladó a personas al Instituto Nacional de Nejapa y no les brindó atención hasta después de un día.

“Eran las 8:00 de la mañana del siguiente día y la gente no había comido. El alcalde denunció en redes que no habían sido atendidos e inmediatamente vinieron personas que se presentaron como autoridades de Gobernación y prohibieron a la alcaldía ayudarles. Al siguiente día despacharon a la gente para sus casas y cerraron el albergue”, agregó el testigo.

Las familias quedaron distribuidas entre personas afectadas por lluvias y familias perjudicadas por el deslave. Las primeras quedaron en manos de la alcaldía y las últimas a disposición del Gobierno.

CASAS, EN CUATRO MESES

Para las personas que están identificadas dentro de la zona de riesgo del municipio no existe, por el momento, una propuesta de reubicación para su retorno.

La única posibilidad que les brindan es la de regresar a sus casas de donde fueron desalojadas y, en caso que haya futuras emergencias, serán trasladadas nuevamente a los albergues.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, estuvo ayer en Nejapa y dijo que evaluaron dos terrenos ubicados en las cercanías del cantón Los Conacastes para desarrollar un plan habitacional que aloje a las personas que perdieron sus viviendas.

El Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) adquirirá los terrenos con dinero del Estado, que luego serán traspasados por medio de escrituras a cada una de las familias, para que estas estén respaldadas jurídicamente.

“En cuatro meses esto ya va a estar bien avanzado y esperaríamos ya tener familias. En cuanto a las escrituras, en cuestión de dos meses ya se estarían entregando”, expresó ayer la ministra a LA PRENSA GRÁFICA al ser abordada.

Las familias que viven en zonas de riesgo pero que no han perdido sus casas no serán beneficiadas con este proyecto, a pesar que promotores que evaluaron sus viviendas determinaron que no podían continuar en la zona.