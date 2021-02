Congresista Albio Sires refutó tuits de embajadora Mayorga

Senador estadounidense aseguró que "reevaluará" cómo interactuar con la diplomática salvadoreña en el futuro.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, generó polémica en redes sociales y en el campo diplomático, luego de que fuera señalada de tergiversar su encuentro con el senador demócrata Albio Sires, quien corrigió las afirmaciones de Mayorga respecto a su reunión y se dijo "decepcionado" de la funcionaria.

En concreto, Sires y Mayorga sostuvieron una reunión virtual el pasado martes por la mañana. Por la noche, a las 6:10 p. m. (hora de El Salvador), la embajadora salvadoreña compartió dos tuits en los que resumió la conversación al indicar que hizo saber al senador sobre encuentros sostenidos con empresarios y comunidad de salvadoreños en Nueva Jersey.

Asimismo, Mayorga indicó que hablaron sobre la carta que Sires envió —junto a la también senadora Norma Torres— al presidente Nayib Bukele, el pasado 7 de febrero. En esta, ambos le pedían al presidente no fomentar divisiones políticas, además de que no interfiriera en las investigaciones de la Fiscalía por el asesinato de dos simpatizantes del FMLN; hecho en el que se vio involucrado personal de seguridad del ministerio de Salud, y que Bukele se esforzó en imponer como un enfrentamiento y no como un ataque.

Una hora después de ambos tuits, Milena agregó uno más sobre el tema. A las 7:11 p. m. tuiteó que Sires había dicho que conocía a Bukele y que "destacó que por ningún motivo procede inhabilitarlo". Esto, en relación a una petición que el diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) hizo en la Asamblea para evaluar la capacidad mental del mandatario y que no contó con respaldo para debatirse.

Sin embargo, tres horas después del último tuit, Sires compartió una declaración en la que indicó que los comentarios de la cuenta de Twitter de Mayorga "representaron de manera errónea la conversación que tuve con la embajadora esta mañana".

"Me sorprende y me decepciona el hecho de que la oficina de la embajadora haya publicado citas inexactas que se atribuyeron a mí", agregó.

Ante ello, Sires señaló que "reevaluará" cómo interactuar en el futuro con Mayorga, ya que por primera vez en 15 años en el congreso se enfrentó a una tergiversación de sus palabras.