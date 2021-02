Congresista de EUA denuncia que Milena Mayorga tergiversó información y pone en evaluación su relación con ella en el futuro

Albio Sires, congresista demócrata de los Estados Unidos, aclaró a través de un comunicado que la embajadora de El Salvador en el país norteamericano tergiversó la información sobre la reunión que ambos tuvieron y expresó que luego de esa acción por parte de Mayorga será más cuidadoso y va a "reevaluar cómo va a interactuar con la embajadora en el futuro".

"Esta noche me enteré de algunos comentarios emitidos desde la cuenta oficial de Twitter de la embajadora Mayorga que representaron de manera errónea la conversación sustantiva que tuve con ella esta mañana. Me sorprende y me decepcionea el hecho de que la oficina de la embajadora haya publicado citas inexactas que se atribuyeron a mí. Esta es la primera vez que en mis 15 años en el Congreso ha ocurrido algo así, lamentablemente este incidente me obligará a reevaluar cómo voy a interactuar con la embajadora de El Salvador en el futuro", escribió en el comunicado Albio Sires.

Milena Mayorga tuiteó que el congresista Sires había "reiterado conocer al presidente Bukele" y que este había destacado que "por ningún motivo procede inhabilitarlo".

Sin embargo Sires aclaró que la conversación entre ambos había sido sobre la comunidad salvadoreña en el distrito de Nueva Jersey y sobre los desafíos y oportunidades actuales para El Salvador como la migración. "Reiteré que sigo enfocado en trabajar para combatir la corrupción... sigo comprometido a la diplomacia constructiva que promueve los intereses del pueblo de los Estados Unidos y de El Salvador... con un compromiso, como siempre, a la honestidad, transparencia e integridad", finalizó el comunicado.

Esta aclaración realizada por parte del congresista volvió a poner a Mayorga en el ojo de la crítica y nuevamente se hizo tendencia en Twitter como calidad de embajadora de El Salvador a quien se ha señalado en repetidas ocasiones que no posee la calificación ni la formación para el cargo al que fue asignada por el presidente Nayib Bukele.

Lea mi declaración aclarando los hechos con respecto a mi conversación con la Embajadora Milena Mayorga de El Salvador: https://t.co/zgmxazfE5B pic.twitter.com/wUcbh2JnuW — Albio Sires (@RepSires) February 17, 2021