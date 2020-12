Congresista estadounidense a Bukele: "debería darte vergüenza", no colaborar con la justicia en tu país

James McGovern, que visitó El Mozote, en Morazán en 2019 criticó fuertemente la negativa del gobierno salvadoreño para abrir los archivos militares y para colaborar con el juez que investiga la causa, así como a la falta al cumplimiento de una promesa que -según él- hizo Bukele a los sobrevivientes, a los familiares de los sobrevivientes y a una comisión del Congreso y del Senado, que visitó El Salvador hace un año.

“Estoy increíblemente decepcionado en la forma en la que el gobierno ha revertido la cooperación y el apoyo de la investigación en el proceso judicial de esta masacre, la peor masacre en la historia de Latinoamérica. Estuve en El Mozote, con la dirigente Nancy Pelosi en 2019, nos reunimos con el presidente Bukele y con el ministro de Defensa y ambos dijeron que iban a cooperar y a liberar los archivos si el juez del caso hacía la solicitud precisa para tener acceso a esos documentos y el juez Guzman hizo esa solicitud”, dice McGovern.

Y continúa: “Ver al presidente de El Salvador y al ministro de Defensa retroceder en contra de la palabra que le dieron a las víctimas y a las familias de las víctimas del Mozote, desilusiona mucho y solo muestra que la cultura de la impunidad aún impera en el país”.

Según McGovern el país necesita combatir con firmeza la impunidad para que pueda tener un futuro prometedor y para que los salvadoreños puedan tener confianza en las instituciones del Estado. Además, el congresista dijo que Estados Unidos, debido a que tiene de alguna forma responsabilidad en la guerra civil salvadoreña, debe hacer más ahora para ayudar a construir la democracia salvadoreña.

La molestia e indignación que provoca al congresista la falta de justicia en el caso del Mozote son evidentes. El político asegura que es importante señalar y exponer la negativa del gobierno salvadoreño y del presidente Bukele de no cumplir con los Acuerdos de Paz, de no respetar la institucionalidad del país, el sistema de justicia y especialmente de no respetar las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia.

“Esto apunta la gran impunidad que todavía impera en El Salvador y demuestra también, cómo el gobierno salvadoreño se opone a la fortaleza e independencia del Sistema Judicial que ha sido una prioridad para muchos de nosotros en el Congreso por décadas. No solo es triste, es perturbador cómo el presidente Bukele y el ministro de Defensa no pueden ser confiables porque no guardan su palabra y no cumplen con la ley”, afirmó.

McGovern respalda el trabajo que realiza el juez Jorge Guzmán y toda la labor que han realizado los sobrevivientes y los familiares de las víctimas tanto en El Salvador, como afuera del país. Y señala que en este momento el presidente Bukele y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, tienen en sus manos la llave para que se sepa la verdad y para que se imparta justicia en el caso.

“Es tan decepcionante y dañino para el futuro de El Salvador, básicamente la persona que tiene el poder en el país, deliberadamente se niega a apoyar a que se imparta justicia en uno de los peores casos de la historia del país”.

McGovern se refiere a Bukele: “Sino puedes hacer que el gobierno que diriges y controlas, colabore con este caso debería de darte vergüenza. Muchos de los que nos interesa profundamente el respeto a los derechos humanos, no vamos a parar de enfocarnos en casos como el del Mozote. La gente de El Salvador merece justicia, especialmente en este caso”.

El congresista señala que la postura desinteresada y apartada de Estados Unidos, en este tipo de casos, en los últimos años, tiene que ver con que el presidente “Trump toleró mucho a líderes que ignoraron el respeto a las leyes y a los derechos humanos”; pero adelantó que el próximo presidente no tendrá ningún tipo de tolerancia con los dirigentes de otros países que no cumplen con las leyes y que no “guardan sus palabras”.

“Tal vez el presidente (Bukele) pensaba que Trump iba a tomar su lado cuando irrespeta las leyes o cuando obstruye la investigación de un juez en una de las peores masacres de la historia de Latinoamérica; pero, el 20 de enero vamos a tener nuevo presidente y vamos a tener un presidente al que le importan los derechos humanos, que va tomar el lado de las víctimas y que se va a enfocar en combatir la impunidad y el irrespeto a las leyes en El Salvador”, señaló McGovern.