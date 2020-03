Congresista guatemalteco critica medidas de Bukele para contener el coronavirus

El diputado guatemalteco José Rodolfo Neutze Aguirre, jefe del bloque Compromiso Renovación y Orden, criticó las medidas adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, postergar el pago de recibos de energía, agua y telefonía por tres meses y la calificó como "el mejor ejemplo de lo que no tenemos que hacer",durante la sesión plenaria realizada por el Congreso de ese país el pasado miércoles.

"El ejemplo de El Salvador es el mejor ejemplo de lo que no debemos hacer. Esa gente se va a quedar sin luz en un mes o ¿se la vamos a financiar los guatemaltecos también?", expresó Neutze durante su intervención recordando que Guatemala es proveedor de energía eléctrica para El Salvadory que en caso de que el consumo no sea cancelado por tres meses tendría que ser recortado por impago.

"Les voy a poner un ejemplo claro para que estemos claros de que las cosas no salen del cielo. A El Salvador el 25% de su energía eléctrica se la damos los guatemaltecos, después de tres meses que no paguen ustedes creen que nosotros vamos a poner en riesgo nuestra economía para pagar la energía eléctrica de los salvadoreños? Por supuesto que no. Aquí no podemos hacer lo mismo (...) No podemos andar regalando dinero y pidiendo a las empresas que no cobren", agregó el funcionario guatemalteco en sus críticas.

El Congreso de Guatemala aprobó ayer una ley de emergencia para la que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) propusieron que por tres meses no se cortaran los servicios básicos (luz, agua y telefonía) y que los pagos se trasladaran a los siguientes 12 meses, sin embargo

"Señores, seamos serios. No seamos populistas. En este momento urge que seamos técnicos con la cabeza y no con el populismo. No se pueden regalar las cosas. Démole a las empresas capacidad para antender a sus clientes y démole atención a las personas. Hoy le dimos fondos a los viejitos y a los campesinos, ahí sintámonos orgullosos de que estamos haciendo algo, pero estas medidas solo nos van a meter en más problemas"., finalizó el legislador chapín