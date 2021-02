Congresistas de EUA le piden a Bukele no avivar divisiones ni generar disturbios, como hizo el expresidente Trump

Dos congresistas demócratas escribieron una carta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para instarlo a transmitir mensajes de paz y evitar "avivar divisiones y disturbios", tal como lo hizo el expresidente norteamericano Donald Trump.

La carta fue firmada por los congresistas Albio Sires (D-NJ), miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2013 y Norma J. Torres (D-CA), miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 35.º distrito congresional de California.

“Como viejos amigos de El Salvador, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el reciente ataque contra el personal de Médicos Sin Fronteras en San Salvador, así como por el asesinato de dos personas que regresaban de un mitin político”, escribieron los miembros.

“Le instamos a que coopere plenamente con las investigaciones independientes del Fiscal General sobre estos ataques violentos y a que utilice la influencia de su oficina para buscar la paz, la justicia y la unidad", continuaron ambos diplomáticos.

Un ataque supuestamente perpetrado por pandilleros obligó el domingo pasado a la suspensión temporal de las actividades humanitarias de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) en El Salvador.

El pasado domingo 31 de enero, también dos empleados y un vigilante privado del Ministerio de Salud, atacaron a un camión en el que viajaban simpatizantes del FMLN que regresaban de un acto de campaña electoral. Dos personas resultaron fallecidas.

Un juez envió a prisión a los tres sujetos el viernes tras ser acusados por la Fiscalía. Uno de los atacantes, agente de la PNC designado a la seguridad del Ministerio de Salud, está herido, y la Fiscalía no ha determinado aún cómo resultó lesionado.

La acusación de la Fiscalía ha sido cuestionada por la Policía y el presidente Nayib Bukele. El Fiscal General, Raúl Melara ha pedido a la agencia de investigaciones estadounidense, el FBI, que corrobore las pruebas.

En ese sentido, los legisladores estadounidenses alertaron sobre las consecuencias que puede traer para El Salvador si el líder político genera "mensajes mordaces de desinformación, división y miedo".

“Como presidente de El Salvador, lo instamos a que use el poder de su oficina no para avivar divisiones en aras del beneficio político, como hizo el ex presidente Trump, sino para transmitir mensajes de paz y unidad", reiteraron en la carta.

Además, pidieron a Bukele a que utilice los recursos del Gobierno salvadoreño para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y que defienda la plena autonomía e independencia de las instituciones como la Fiscalía General de la República.

Aquí puede leer la carta completa en inglés: