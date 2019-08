Congresistas ven inviable que El Salvador sea un tercer país seguro

Para la delegación de más de una docena de congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que El Salvador se convierta en un tercer país seguro es inviable, como ha sucedido en las últimas semanas primero con México y después con Guatemala.

Desde la perspectiva de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la solución al problema migratorio no radica en la política de instaurar terceros países seguros.

La funcionaria dijo que los términos de los acuerdos se han pactado entre México y Guatemala con Estados Unidos.

"Personalmente no estoy convencida de la efectividad del tercer país seguro, no considero que es una solución. Cuando estuvimos en Guatemala preguntamos cuáles son los términos de ese acuerdo y realmente no hemos visto qué es", dijo Pelosi ayer en una conferencia de prensa que dio la delegación de congresistas.

De igual forma, el congresista por el estado de Texas, Henry Cuéllar, hizo la salvedad de que solo la administración presidencial sabe si se buscará incluir a El Salvador como un tercer país seguro, pero consideró que las condiciones del país no son aptas para ello.

"No sabemos si la administración quiere hacer esto pero oímos que quiere hacer un arreglo como lo hizo con Guatemala, lo quiere hacer con El Salvador y Honduras, necesitamos ver si hay capacidad en El Salvador. Nosotros somos de la opinión que va a ser muy difícil hacerlo, y por eso queremos hacer lo posible para no tener ese tipo de arreglos aquí", dijo el congresista Cuéllar.

Convenios internacionales establecen la figura del tercer país seguro como una nación en la que personas que huyen de otra nación pueden gestionar el asilo o refugio para otro país. Trump primero lo hizo con México para que centroamericanos pidieran ahí el asilo en Estados Unidos; y luego lo trasladó más al sur, a Guatemala, donde es aplicable a salvadoreños y hondureños.

Trabajar "como iguales"

La delegación de congresistas sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele, con el vicepresidente Félix Ulloa y con otros funcionarios.

Entre los puntos que trataron en el encuentro, de acuerdo con lo declarado por Bukele, estuvo el tema migratorio, los desafíos económicos que enfrenta el país, la próxima aprobación de una ley de reconciliación y la posible implementación de una comisión contra la corrupción (CICIES).

"Queremos incrementar nuestra alianza, amistad y el trabajo que podemos hacer juntos (...) Estamos claros de que hay tres razones por las que nuestra gente decide emigrar: la falta de instituciones fuertes, inseguridad y la falta de prosperidad y empleos", dijo Bukele a los congresistas.

El mandatario reiteró que Estados Unidos representa el mayor socio del país, por lo que es importante trabajar en conjunto.

Reunión. El presidente de la república, Nayib Bukele; y el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, se reunieron con la delegación de congresistas estadounidenses que visitó ayer el país. Dijeron que trabajarán en conjunto por el bien del país.

"Tenemos que recordar que Estados Unidos es nuestro principal aliado, y al recibir delegaciones de tan alto nivel nos reafirman que las relaciones de ambas naciones están en su mejor momento", dijo el presidente.

Bukele y Pelosi dieron una conferencia de prensa después de la reunión que sostuvieron, en ella mostraron el compromiso que tienen por mejorar las condiciones de los salvadoreños y así evitar que más decidan migrar de manera irregular.

“Estamos claros de que hay tres razones por la que nuestra gente decide emigrar: la falta de instituciones fuertes, inseguridad y la falta de prosperidad y empleos”.

Nayib Bukele, presidente de la república

La presidenta de la Cámara de Representantes recordó que los tres pilares que sostienen la relación entre El Salvador y Estados Unidos son: seguridad, prosperidad y gobernabilidad.

Por lo anterior, instó a los diversos sectores de la sociedad a trabajar para que se fomenten.

"Buscamos la manera de trabajar como dos iguales, como socios", enfatizó Pelosi.

El Salvador fue la segunda parada de la delegación estadounidense, que hoy conocerá la situación que atraviesa Honduras.

La visita de los congresistas es la segunda de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos que recibe el país en menos de un mes. A finales de julio visitó el territorio salvadoreño el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien también conoció lo que el país hace para prevenir la migración irregular.