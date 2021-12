Conmemoran 40 aniversario de la masacre de El Mozote

La Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó la mañana del sábado 11, un acto conmemorativo del 40 aniversario de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, en el Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán en San Salvador, a la actividad asistieron familiares de las víctimas, quienes exigieron justicia.

"A mi me mataron a mi esposa y a mis cuatro hijos, me secuestraron a mis dos hijos pequeños y a mi me torturaron. Luego de eso busque con Cruz Roja Internacional a mis dos niños, quienes estaban en diferentes lugares. Por eso pido justicia y reparación de víctimas, no quiero que hayan más tapaderas en este caso y que se diga la verdad", mencionó Andres Romero, familiar de víctimas.

En este sentido el procurador de la PDDH, Apolonio Tobar, mencionó que el acto es por respeto a las víctimas de esa masacre y al mismo tiempo pretenden un acercamiento con los familiares.

"Además en un acto de rechazo a la impunidad, a la violencia y al diálogo confrontativo. Es importante que se asuman los compromisos necesarios para la para que las víctimas puedan contar por fin con reparación, con acceso a la verdad y con garantías de no repeticion", mencionó.

En otro tema, se le consultó sobre la supuesta vulneración de derechos que el ejecutivo realizó en contra de un grupo de personas de El Mozote, quienes denunciaron que para la construcción de un anfiteatro, una Plaza Memorial y un Cubo, recién inaugurados los trabajos por el presidente. Bukele, no han sido tomados en cuenta en los cambios que afectarán sus emprendimientos.

"Yo creo que es importante la comunicación, el diálogo, siempre he dicho que el gobierno debe estar presto a escuchar y a coordinar esfuerzos. Me parece que la actitud de ayer es correcta, porque si bien es cierto se inicia un proceso de reparación de restauración a las víctimas de manera que integral como espero yo que así sea, también es correcto que hizo falta comunicación, hizo falta información para que las personas no se sintieran afectadas y que tuvieran conocimiento de que es lo que se pretende hacer", acotó.