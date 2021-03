Conmemoran 41 aniversario del magnicidio de San Romero

Este 24 de marzo la feligresía conmemoró el 41 aniversario del magnicidio de monseñor Romero, sacerdote que fue elevado a los altares de la iglesia católica el 14 de octubre de 2018. La memoria del santo es arropada por los fieles salvadoreños que lo conmemora con actos ecuménicos, testimonios y peregrinajes en cada aniversario.

Amalia Peña, una citadina que llegó a primeras horas de la mañana a la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, sitio donde descansan los restos del santo, detalló que su visita era en agradecimiento, “es de reconocer que monseñor Romero fue la voz de los sin voz en una época dictatorial, terrible, que vivió el país y me hago presente porque no he olvidado que Dios nos dio un profeta y debemos ser agradecidos por su misericordia”, dijo.

El cuarto arzobispo de San Salvador, reconocido como santo por su célebre defensa de los derechos humanos, fue asesinado por un francotirador de la extinta Guardia Nacional en el Hospitalito de la Divina Providencia cuando oficiaba misa y realizaba el rito de consagración.

Reina de Rivas, de la Comunidad San Óscar Arnulfo Romero de la Cripta de Catedral, detalló que el propósito de la comunidad es mantener vivo el legado del santo, su mensaje y espíritu. “Fue un hombre valiente que supo enfrentarse al poder, aunque tuvo miedo encontró refugio en la oración al santísimo y su devoción a la virgen. Como comunidad vamos para 22 años de conmemorar su legado y amor, conoció la realidad de su pueblo y ese dolor le dio el valor para denunciar. Monseñor Romero fue un profeta, anunció la buena nueva pero también denunció el pecado, lo injusto, a quienes abusan del pueblo pobre”, dice Reina.

Romero fue reconocido como santo por la feligresía mucho antes que la iglesia lo hiciera. El apelativo de santo le fue otorgado por el religioso Pedro Casaldáliga a los pocos días de su asesinato de dedicó el poema “Romero de la Pascua Latinoamericana”.

“Conmemorar a monseñor Romero es renovar el compromiso por la justicia y la verdad. Se puede caer en el error de encenderle candelitas y pedirle cosas pero él nos invita a tener una devoción activa. Nos mostró que a través de la defensa de los pobres, de la construcción de paz, se llega a la santidad. Nos mostró el camino para que también nosotros recorramos el camino a nuestra santidad como cristianos buscando la justicia, la igualdad, que el evangelio sea buena nueva para todos”, expresó el sacerdote Roque Regalado, de la parroquia nuestra señora Reina de los Martires, Quezaltepeque.