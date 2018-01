Conmemoran a víctimas del terremoto en Las Colinas

Con una misa, este domingo en la mañana, fueron conmemoradas las víctimas del terremoto del 13 de febrero de 2001 en Las Colinas, en Santa Tecla, La Libertad. Cientos de personas llegaron al lugar para participar en el acto en memoria de quienes fallecieron soterrados por un alud de tierra que se desprendió de la cordillera del Bálsamo.

Las actividades dieron inicio con la eucaristía que fue oficiada por el sacerdote Juan José Rogel, párroco de la iglesia San Antonio de dicha ciudad, quien recordó dicha fecha como acontecimiento lamentable que marcó a todo el país.

“Queremos que los familiares de las víctimas de este sector y de otros lugares sientan que nuestra plegaria se une a la de ellas, que somos un pueblo solidario y en medio de las dificultades nos unimos confiados en la fe en Dios”, expresó el presbítero.

En su mensaje también informó que, luego de 17 años y por decreto legislativo, los terrenos de las víctimas serán entregados a sus familiares.

“Luego de un trabajo intenso, de insistencia ante la Asamblea Legislativa, la junta directiva ha logrado que se dictara el decreto el 18 de septiembre pasado que se refiere a la transferencia de los inmuebles que estaban destinados a un parque memorial, en el que se autoriza a la Fundación Tecleña pro Medio Ambiente devolverlos a sus antiguos propietarios o herederos”, explicó Rogel.

Parientes y amigos de las cerca de 500 personas, entre adultos, jóvenes y niños, que fallecieron en el lugar llegaron como todos los años a realizar una plegaria por sus seres queridos, y pese a que les llena de tristeza y nostalgia recordar la tragedia, dijeron que también celebran la vida.

“El día del terremoto mi hermano había venido a visitar a mi madre, con su hijo. Él (sobrino) logró salir de la casa cuando venía el deslave, pero mi mamá y hermano murieron soterrados. Aún duele, 17 años y solo nos queda sus recuerdos en vida y dos fotos de ellos”, comentó Édgar Córdova.

Agregó que piden a las autoridades que les permitan reconstruir sus casas en el lugar, por el enorme valor sentimental que tiene para sus familias. Afirmó que lo han intentado y no les han dado las autorizaciones necesarias. Considera que tras las obras de mitigación la zona ya no representa el riesgo de antes. “Por ahora lo que quisiéramos es que quiten la veda de que no se pueda construir las casas en nuestros terrenos, no estamos pidiendo nada regalado, talvez créditos blandos, y el permiso”, reiteró el tecleño.

Por su parte, el alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, quien participó en la conmemoración, manifestó que luego del lamentable suceso ha habido avances en cuanto a las obras para prevenir este tipo de desastres. Señaló que en el caso que plantea Córdova la autorización depende del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y de la Fundación Tecleña pro Medio Ambiente.

La historia tras 17 años

En los terremotos de 2001 se contabilizaron más de 900 fallecidos, 5,565 lesionados, 1,364,160 damnificados, 1,155 edificios públicos dañados, viviendas dañadas y destruidas. Sin embargo, lo ocurrido en Las Colinas, Santa Tecla, fue lo que más víctimas mortales concentró. A 17 años de lo ocurrido, familias de los fallecidos buscan regresar al lugar.

7.6

de magnitud con una duración de 45 segundos generó pérdidas humanas y materiales cuantitativas en el país.

944

fallecidos causaron los terremotos de 2001 en el país; de estos, la mayor parte se registraron en Las Colinas de Santa Tecla, en La Libertad.