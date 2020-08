Conmemoran natalicio

La feligresía católica del municipio de Ciudad Barrios, San Miguel, celebrará hoy desde sus viviendas el natalicio número 103 de San Romero de América. Este año, debido a la pandemia del covid-19, la parroquia Monseñor Romero realizará una misa, la cual se trasmitirá a través de redes sociales. Asimismo, desarrollarán ponencias virtuales sobre la vida y obra del mártir, que explican cómo vivió su santidad y el legado que dejó a los salvadoreños.

Javier Antonio Soto, vive en el barrio Concepción, de Ciudad barrios y es un fiel devoto de San Romero, de quien destacó su sencillez y su deseo de ayudar siempre a los desprotegidos.

"Le he pedido milagros a monseñor Romero y me los ha cumplido. Le pedí que intercediera por mi sobrina que estaba en mala posición en el vientre de mi hermana, y luego nos avisaron que la niña tomó posición normal y cuando llegó al hospital, solo llegó a nacer. Nosotros lo tomamos como un milagro", dijo Soto. Lamentó que a inicios de este mes no se pudo realizar la caminata de 153 kilómetros, desde San Salvador hasta Ciudad Barrios para conmemorar la fecha, sin embargo, aseguró que realizaron una misa de acción de gracias, que también fue trasmitida en redes sociales.

Óscar Arnulfo Romero Galdámez nació el 15 de agosto de 1917, en Ciudad Barrios, y fue asesinado cuando oficiaba una misa en San Salvador, el 24 de marzo de 1980.