Conmemoran tragedia de Las Colinas

Han pasado casi 20 años desde que ocurrió el fatídico terremoto de 7.7 grados que devastó la zona sur de Santa Tecla y donde murio mucha gente. Varias personas conmemoraron este domingo en la zona cero del deslave, en colonia Las Colinas, de la ciudad tecleña.

Este miércoles 13 de enero se conmemoran 20 años de esa tragedia donde murieron casi mil personas. Este domingo, familiares, amigos y funcionarios del municipio de Santa Tecla y La Libertad, asistieron a una misa, presidida por el Cardenal, Gregorio Rosa Chávez, en ella se recordó a los que fallecieron a causa del deslave producido por un terremoto de magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter.

Foto: Alfredo Rodríguez

"Es en honor a la memoria de las personas, la gente ha sido muy solidaria entre ellos parte de un liderazgo muy positivo, han cambiado juntos y han llegado muy lejos en su propósito, este acto es muy admirable y sirve de ejemplo para otras comunidades que no han logrado el espíritu de colaboración mutua", dijo el Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Mientras que el alcalde de ese municipio mencionó que la actividad la realizan el domingo más cercano a la fecha de la tragedia, anunció que por la pandemia no se podrán realizar otras actividades, como la vigilia conmemorativa y la visita con arreglos florales que se llevan a las fosas comunes, donde se enterraron a muchas personas, según agregó.

"Nunca habíamos tenido en la historia reciente de nuestro país y de nuestra nación, un terremoto tan devastador que tocó a todo el país, pero la zona de las colinas se volvió el símbolo de la tragedia, la imagen que en una sola foto demostraba el dramatismo del impacto de ese sismo. Aquí venimos año con año a conmemorar a las familias que murieron en esa tragedia", dijo Roberto d'Aubuisson, Alcalde de Santa Tecla.

Como es costumbre año con año Juan Carlos Rosa Puente recuerda a su madre en la zona de la tragedia, asistiendo a los actos que las autoridades realizan en ese lugar, con lágrimas en los ojos recuerda ese fatídico día en el que perdió a su madre, durante el evento sostiene un cuadro en el que se ve a su progenitora con la frase "siempre vivirás en mi mente y en mi corazón".

Juan Carlos Rosa Fuentes, perdió a su madre en el terremoto del 13 de enero de 2001 en las colinas. Foto: Alfredo Rodríguez

"La historia de esta fotografía es porque yo la recuerdo con amor, a mi me avisaron y en aquel tiempo yo vivía en la carretera a Santa Ana y me tardé tres horas en venir acá, venía con una angustia yhasta dejé los zapatos en el camino, no había buses, transporte, en el camino vi muchas cosas, hasta que vine. Nosotros la encontramos 11 días después, hasta que le dimos santa sepultura", dijo Juan Carlos Rosa Puente de 57 años, quien perdió a su madre Dora Puente Viuda de Rosa.

Otros llegaron al lugar a escuchar la homilía desde lejos, tal es el caso de la familia Córdova Palacios, quienes se reunieron desde el terreno de sus casas, en el cual dicen que solo quedan recuerdos de ese fatídico día, en el cual murieron dos de sus familiares muy queridos.

"Mi madre y mi hermano mayor fallecieron en esta tragedia, acá estamos en la parte de la casa donde murieron, todos los años venimos, porque así lo hemos prometido. Me recuerdo que ese día de la tragedia nadie nos decía que pasaba, hasta que nos venimos y observamos todo lo que había pasado. Venimos a escuchar la homilía con un dolor en nuestros corazones, dijo Mauricio Córdova, quien además lamentó la poca ayuda que han tenido para volver a construir en esa zona", dijo Mauricio Córdova.