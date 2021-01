Conmemoran tragedia de Las Colinas

Familiares y amigos de las personas fallecidas en el terremoto ocurrido el 13 de enero de 2001, en la residencial Las Colinas, de Santa Tecla, se reunieron ayer para participar en una ceremonia religiosa realizada en el lugar de la tragedia.

La misa fue presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, en la que se recordó a las personas que fallecieron soterradas a causa el terremoto de 7.7 en la escala de Richter y que provocó el derrumbe de una parte de la Cordillera del Bálsamo.

"Me gusta mucho que la gente haga honor a la memoria, es parte de un liderazgo muy positivo, han cambiado juntos y han llegado muy lejos en su propósito. Este acto es muy admirable y sirve de ejemplo para otras comunidades que no han logrado el espíritu de colaboración mutua", dijo el Cardenal.

Juan Carlos Rosa Puente llegó ayer para participar en la misa. Recuerda a su madre, Dora Puente, quien murió en la tragedia y a quien encontró once días después del terremoto. "La historia de esta fotografía es porque yo la recuerdo con amor a mi mamá. Me avisaron de lo sucedido y en aquel tiempo yo vivía en la carretera a Santa Ana. Me tardé tres horas en venir acá. Venía con una angustia y hasta dejé los zapatos en el camino. La busqué varios días hasta que la encontré", aseguró.

La familia Córdova Palacios también llegó al lugar donde estuvo su casa, la cual quedó soterrada. Perdieron a dos familiares en la tragedia y cada año regresan para recordarlos. "Mi madre y mi hermano mayor fallecieron aquí. Cada año venimos a escuchar la homilía con un dolor en nuestros corazones", afirmó Mauricio Córdova.

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, aseguró que no se realizarán las actividades que tenían programadas debido a los protocolos de bioseguridad por la pandemia, como la vigilia y la ceremonia que hacen en la fosa donde están los restos de los fallecidos.

"La zona de Las Colinas se volvió el símbolo de la tragedia, la imagen del drama humano", dijo el edil.