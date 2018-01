Conocen tecnologías agroecológicas en la finca Modelo

Intercambiar conocimientos y mostrar resultados de la diversificación productiva con enfoque agroecológico fue el objetivo de la agencia de extensión del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA), en Candelaria de la Frontera, Santa Ana, con un día de campo.

La actividad fue desarrollada en la finca del productor César Oswaldo Aquino Medina, en la que cerca de 100 productores de los municipios de Candelaria de la Frontera, El Porvenir y Santiago de la Frontera, de Santa Ana, pudieron observar las tecnologías transferidas y el esfuerzo del productor en aplicarlas.

El recorrido realizado por los asistentes se dividió en cuatro estaciones, donde se observó productos orgánicos elaborados por Aquino Medina, y utilizados en los diferentes cultivos establecidos en la finca dentro de la casa malla a cielo abierto, frutales, entre otros.

Además, se mostró el reservorio de captación de agua lluvia construido con el proyecto de cacaocultura, que tiene una capacidad de 500,000 litros de agua, al que el productor le sembró 1,000 tilapias.

También se expuso una parcela de frutales diversificada con mangos, cítricos, aguacate, níspero, entre otros árboles que poseen riego y manejo orgánico en el suelo.

“Estuve atendiendo la cuarta estación, donde hablé de la casa malla; les conté la experiencia que me tocó, ya que me tardé un mes haciéndola con otros tres ayudantes, le invertí cerca de $8,000. La planta que le tengo sembrada es un pepino verde que no necesita de polinización. Es un pepino híbrido verde con muy buen tamaño y gusto”, comentó César Aquino, propietario de la finca.

Agregó: “Es la primera vez que trabajo con esta variedad de pepino, pero se ve de calidad, y mi proyección es seguir y no parar, porque hay que iniciar con fe en Dios para que todo salga bien y crecer, ya que espero poder construir una o dos casas malla más”.

Todas estas tecnologías llevan un principio de manejo lógico, tratando de potenciar los recursos de la finca para hacer uso de ellos en el manejo integrado de los cultivos, según explicó Rónald Martínez, jefe de la agencia CENTA en Candelaria de la Frontera.