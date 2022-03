Conozca El Chorrerón, una belleza natural en Santa María Ostuma

La cascada el Chorrerón es un atractivo turístico natural ubicado en el cantón Concepción del municipio de Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz. Un destino turístico poco explotado por las autoridades municipales de esta zona paracentral del país. La misma se abastece de nacimientos de agua ubicados en los alrededores de ese lugar y que son un oasis en las riberas del río Jiboa.

Los habitantes de Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco y otros municipios aledaños de la cuenca del Jiboa, hacen excursiones a la zona. En el lugar pueden practicar senderismo y hacer caminatas guiadas por terrenos rústicos y con mucha vegetación; participar de estos requiere de mucha resistencia física, ya que las personas tienen que bajar por veredas hechas por los caminantes.

"Recuerdo que antes era utilizada (la cascada) como una represa para generar energía al pueblo de Santa María Ostuma, pero con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, entre otros factores naturales, se cayó; ahora nos quedó este chorrerón, que es el deleite de muchas personas", dijo Julio Gómez, habitante del lugar.

La cascada está ubicada en las riberas del río Jiboa, en la jurisdicción de Santa María Ostuma. Foto LPG/A. Rodríguez.

La cascada tiene una caída de aproximadamente 40 metros hasta una poza donde los asistentes se divierten. Frente a la misma se ubica el río Jiboa.

"Yo me he divertido en este lugar, he venido con mi familia y con varios amigos; es impresionante lo que aquí se vive, es una aventura venir caminando por más de una hora y venir a descansar a estas cristalinas aguas, no tiene precio", dijo Franklin Henriquez.

Además, las personas que visitan el lugar, pueden preparar sus alimentos a la orilla del río Jiboa, "Trajimos carne y acá la asamos. Nos gusta que la piedra abunda y hemos encontrado a la medida para poder hacer nuestros alimentos. Nos hemos divertido y creo que volveremos a este lugar", dijo Esther Mejía.

Los turistas lamentan que las autoridades locales hayan abandonado esta belleza natural y no haya un plan de mantenimiento a la calle que conduce al mismo, además de la poca información que hay en la zona sobre este destino turístico.

Hace unos años esta zona fue golpeada por la delincuencia pandilleril, según relatan los habitantes.

"Antes no se podía bajar porque era bien peligroso, ahora ya lo pueden hacer pero siempre es bueno informarse con algunos pobladores del cantón Concepción", dijo Omar Menjivar.

El lugar es de difícil acceso y hay que caminar aproximadamente una hora para llegar desde Santa María Ostuma. Foto LPG/A. Rodríguez.