Conozca a los posibles presidentes de la próxima Asamblea Legislativa

Cuatro nombres toman fuerza en los partidos políticos en un intento por llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa luego de que las elecciones del 4 de marzo dejaron, de momento, para el período 2018-2021, a 37 diputados para el partido ARENA, 23 para el FMLN, 11 para GANA, ocho para el PCN, tres para el PDC, uno para el CD y un no partidario.

El primero que ha mostrado su interés en ser el presidente del congreso ha sido el tricolor Norman Quijano, quien ha recibido el respaldo del alcalde electo en San Salvador, Ernesto Muyshondt. Quijano ha dicho que la presidencia le corresponde al partido ARENA por ser el que más representantes tendrá en la nueva legislatura, con 37 diputados.

“Al igual que en todos, sí tenemos aspiraciones de presidir la Asamblea Legislativa, más aún cuando hacemos un análisis y creemos que hemos hecho una buena gestión”.

Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA

En ese escenario aparece Guillermo Gallegos, actual presidente de este órgano de Estado. Gallegos asegura que si bien no es un punto de agenda para el partido mientras no terminen el escrutinio, él sí tiene aspiraciones de continuar dirigiendo el congreso. El diputado no se cierra a la posibilidad de que sea de manera compartida con ARENA.

“En nuestra agenda de prioridades, en este momento, ese punto no está, pero en el partido, al igual que en todos, sí tenemos aspiraciones de presidir la Asamblea Legislativa, más aún cuando hacemos un análisis y creemos que hemos hecho una buena gestión”, dijo Gallegos.

El legislador aseguró que como partido y como diputado tienen claro que todo dependerá de los apoyos y acercamientos que se den con los diferentes partidos para lograr un entendimiento.

“Me subordino a las autoridades y el puesto que vamos a ocupar lo define el consejo ejecutivo. Lógicamente todos tenemos aspiraciones a subir de puesto, no lo niego”.

Antonio Almendáriz, diputado del PCN

En el caso del PCN, partido que pasó de seis a ocho diputados, el actual presidente de la comisión de seguridad, Antonio Almendáriz, dijo que será respetuoso de las decisiones que tome el consejo ejecutivo del partido, pero no descarta optar por la presidencia de la Asamblea.

“Me subordino a las autoridades y el puesto que vamos a ocupar lo define el consejo ejecutivo. Lógicamente todos tenemos aspiraciones a subir de puesto, no lo niego”, dijo en primer momento Almendáriz al consultarle si buscará la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Lo que tiene claro es que llegar a la junta directiva del congreso pasa solo si sigue manteniendo la presidencia en la comisión de seguridad.

En el caso del FMLN, dirigentes como Santiago Flores o Schafik Hándal hijo coinciden en que en el partido no “se dejan llevar por quién quiere ser” sino que se apegan a las decisiones de la dirigencia. Pese a ello, no niegan que una de las diputadas que queda y que tiene posibilidades es Nidia Díaz.

“Yo sé que tenemos ahí compañeros con buena experiencia en todas las áreas... Nidia es una de las compañeras muy buena, que está clara del propósito, pero tiene que someterse a la discusión colectiva porque no son personas, aquí es el FMLN”, dijo Flores.

En el caso del PDC, Rodolfo Parker dijo que es una decisión de la dirigencia del partido y de los tres diputados electos. “Lo que hemos discutido es que no nos conformamos con que se instale la junta directiva, sino que buscamos incidir en lo que será la nueva visión de país”, dijo Parker.