Conozca las mini pupusas: a dos por la cora, ocho por el dólar, famosas por el excine Majestic

Desde hace 33 años se dedica al oficio de pupusera, pero el "boom" que le ha permitido hacer la diferencia con otros negocios del centro de San Salvador, han sido las mini pupusas.

Hablamos de doña María Vásquez, de 58 años, quien tiene su negocio en la acera del excine Majestic, en la avenida España del centro de San Salvador.

Mará Vasquéz vende mini pupusas por excine Majestic. Foto: Jorge Carbajal.



El cine, que por muchas décadas fue uno de los más populares de la capital, hoy es una ferretería, y es afuera de ese establecimiento comercial que doña María vende las mini pupusas desde las 5:00 hasta de la mañana, de lunes a sábado.



"Comencé haciendo pupusas en Olocuilta, porque de allá soy, pero después con eso de que los alcaldes quitan los negocios de los lugares y un tiempo que se puso mal (no se vendía), decidí venir para San Salvador y ahora vendo aquí en este lugar", dijo la madre de siete hijos, y a la vez madre soltera. De su esposo no supo nada, luego de haber procreado los hijos con ella. "Él se perdió, no sé qué se hizo, no está con nosotros, a mí me tocó criar a todos los hijos con el negocio de las pupusas", comentó la señora de piel morena y pelo cano.

Las mini pupusas las hace en solo ocho segundos. Toma la masa, le abre un hueco en el centro, le introduce los frijoles fritos y molidos, cierra la masa, hace la tortilla, que en este caso es pupusa. De esa forma va elaborando una por una y las va lanzando en la plancha caliente para que se cocinen.



Doña Mary, como le dicen las personas que la conocen y también algunos clientes, tiene un ayudante, pero él sólo le ayuda a despachar las pupusas y los aderezos, como el encurtido y la salsa. Los clientes llegan en carros o a pie. Se parquean y piden, mientras que los de a pie hacen lo mismo. Las pupusas ya están ahí, solo para envolverlas y ponerlas en una bolsa de papel, y luego despacharlas.

Las mini pupusas son de a dos por la cora o un cuarto de dólar, es decir que en total da ocho pupusas por un dólar, pero llevan como único ingrediente el frijol. Las demás, las clásicas, las da a tres pupusas por un dólar. "Las doy así porque hay gente que anda buscando barato, y que no gana mucho en sus trabajos.

Ellos compran dos coras de pupusas y un café, y con eso ya desayunan", agregó la mujer, quien durante toda la pandemia estuvo en su casa, ya que según ella no se quiso arriesgar, estaba prohibido salir a la calle, y además, "Dios me proveyó lo necesario".

Con el negocio de las pupusas crió a sus siete hijos, quienes son Ana Ruth, José, Joel, Juan Pablo, Juan Manuel, Jesús Alejandro, y Flor de María, todos de apellido Vásquez. Todos se han casado y formado un hogar, menos Jesú Alejandro, quien tiene 23 años de edad y padece de parálisis cerebral. "Él nació enfermo, lo tengo en la casa. Antes pagaba para que lo cuidaran, pero ahora me ayuda mi hija menor, Flor de María, ella me ayuda a cuidarlo para que yo venga a vender al centro las pupusas", agregó.



La esmerada madre salvadoreña quiere que alguien le ayude con su hijo, un médico o una institución. "Una vez lo operaron de las piernitas, para que caminara, pero cuando lo paré para que caminara, se desgonzó, cayó al suelo y bueno, él solo pasa acostado", finalizó. Su número de contacto para alguna institución pública, o privada, o algún profesional, es el teléfono (503) 6160-2009.