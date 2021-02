A su criterio, durante su primera gestión le apostó a la seguridad, al reordenamiento, al aseo, luego a llevar beneficios a la población, y en un tercer período terminaría de desarrollarla. Sueña con llevar agua potable a todo el municipio, sin competir con el ANDA, así como continuar desarrollando la ciudad tecleña por medio del deporte, nuevos comercios.

D’Aubuisson reconoce que las finanzas de la alcaldía no pasan por el mejor momento, pero aclaró que luego de la pandemia del Covid-19 las empresas han comenzado a resurgir, luego que varias cerraron sus puertas.

¿Qué sabe sobre el candidato de Nuevas Ideas, que según las encuestas es el rival más fuerte para arrebatar la alcaldía de Santa Tecla?

No lo conozco, tengo pocas referencias de él, solo que en 2017 estaba trabajando en Usulután, con la alcaldía del FMLN, y que también trabajó con el comité de festejos patronales de esa alcaldía, y con Marcos Rodríguez, en la Secretaría de Transparencia, durante el Gobierno del FMLN.

¿Le gustaría debatir con él?

Soy una persona de debate, me formé en la Asamblea Legislativa debatiendo. Y nunca he huido a ningún debate, pero no nos han propuesto ningún debate, ni nos han planteado el formato, ya que tiene que ver mucho el formato, de cómo se va a organizar el debate, para tomar la decisión. Si es un formato serio, que haya respeto entre los candidatos, yo lo aceptaría, no habría ningún problema.

¿Qué sabe de las propuestas del candidato de Nuevas Ideas , y que tanto difieren de la realidad y de lo que usted ha hecho hasta el momento en el municipio de Santa Tecla?

Nosotros conocemos bien a Santa Tecla, tenemos años de estar vinculados a este municipio, desde que era diputado y ahora como alcalde, conozco bien la ciudad, conozco bien a su población, nosotros no estamos improvisando nada, lo que hemos ido ofreciendo es parte de una propuesta que comenzó en 2015, porque para convertir una ciudad de primer mundo, no se concreta en tres años, el proceso que hemos llevado ha sido el correcto, y el que ha convertido en Santa Tecla en una ciudad ejemplo a nivel nacional, y se ha convertido una expectativa de vida, para mucha gente que quieren venir a vivir a Santa Tecla, por las condiciones que hemos provisto y que hemos creado a través de la gestión de este servidor y del equipo de trabajo que lo acompaña.

Hay gente que viene ahora a improvisar, pero lo que yo más he visto de parte de mis adversarios en términos generales, sin nadie específico, es simplemente críticas, no he escuchado ninguna propuesta concreta, más bien me estoy dando cuenta que cuando nosotros sacamos una propuesta después salen con otra parecida o igual, osea que están siguiendo nuestros pasos, no conocen Santa Tecla, acaban de llegar, en cambio nosotros hemos venido atendiendo los problemas de los tecleños de forma programática.

En mi primer período ofrecimos seguridad, queremos hacer de Santa Tecla una ciudad ordenada y segura, y lo logramos. Cuando lanzamos en 2017 el programa de Escudo Tecla, ese mismo año hicimos del municipio el más seguro del país, con los menores índices de delitos en El Salvador, y esto se ha sostenido desde 2017 hasta la fecha, tanto así que la cantidad de delitos, es el municipio más seguro del país.

Por eso mis adversarios no critican el tema de seguridad, pero critican el modelo de seguridad, y critican las cámaras, y dicen que no sirven sin ningún fundamento, pero por el contrario, todos saben que dentro de la sala de monitoreo esta gente del 911 de la Policía, está la gente del CAM y la gente de New Smart, ellos son mis testigos de que todas las cámaras funcionan, que tenemos un 98 ó 99% de efectividad de grabación, difícilmente se puede tener el 100, ya que cuando se necesita el mantenimiento de una cámara, se desconecta, mientras se hace el mantenimiento, pero el mínimo aceptable según el plan de manejo que tenemos es del 95%, de horas grabadas por horas transcurridas.

Es así que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía halla ocupado nuestro sistema para dar con bandas delincuenciales que estaban funcionando y que en Santa Tecla consiguieron las pruebas para llevarlos ante la justicia, nosotros cumplimos con esa parte y el sistema funcional.

Entonces, ¿cuál es la crítica?

Los invitamos a que vayan a verlas y pregunten a los agentes de la Policía, a los fiscales que están asignados a Escudo Tecla, que verifiquen si esa afirmación tiene fundamento, ya que es totalmente falsa.

¿Qué proponen?

Dicen que van a conectarlas con San Salvador, yo no tengo ningún problema con eso, es más yo lo ofrecí en la campaña 2018, hicimos un anuncio con Milagro Navas y con Ernesto Muyshdont, cuando corría para alcalde, no están ofreciendo nada nuevo, y que el sistema de San Salvador esté funcionando ahora, hay que ver el sistema de software, ya que de lo contrario no funciona. Es un tema que lo hemos ofrecido antes, ahora lo ofrecen ellos, no están proponiendo nada que nosotros no hayamos hecho. Tanto así que la Policía Nacional Civil está conectada con nosotros, y nosotros con ellos.

¿Qué propuestas novedosas ofrecen los adversarios?

No hay propuestas novedosas. No tienen nada novedoso. Andan ofreciendo un gimnasio multideportes, y nosotros somos los que hemos conseguido ser sede de los Juegos Centroamericanos, y las inversiones que se van a dar el municipio en materia deportiva, nosotros las hemos conseguido, el comité organizador de esos Juegos, será presidido por un concejal nuestro, y tanto Yamil Bukele como mi persona, somos vicepresidente del comité organizados de esos Juegos. Las inversiones en deporte para esos Juegos, están garantizadas y las conseguimos nosotros. No están ofreciendo nada que nosotros no hayamos conseguido. Ahora serán Juegos Deportivos 2022 y ya no Juegos 2021.

¿La inversión para esos Juegos se mantiene, no hay cambios?

Ya es parte de los acuerdos, ya todo está conseguido y proyectado, ahí se demuestra que no tienen ninguna idea, solo repiten algo que ya conseguimos. Hasta ahora no he visto ninguna propuesta novedosa, solo están repitiendo cosas que ya están implementadas o en proceso de implementar.

Nosotros por el contrario sí tenemos nuevas propuestas, ya logramos tener un municipio seguro, más ordenado, el primer período fue para estabilizar Santa Tecla, para luego implementar programas sociales, ahora tenemos una Santa Tecla más limpia, ahora recogemos más basura que en el pasado, recogemos la basura tres veces al día, tenemos mejores y nuevos parques, hemos incrementado el patrimonio de la municipalidad, ahora en el tercer período, vamos a atender los problemas que más les preocupan. Ya mejoramos la red vial, el tema de la basura, la seguridad, ahora vamos con una tercera fase. El ranking de El Salvador de los municipios más seguros es para Santa Tecla, de 2017 al 2020.

¿Cómo enfrentó Santa Tecla la pandemia y cómo están las finanzas del municipio de Santa Tecla?

Los ingresos han bajado un 27 al 30%, si a eso le sumamos que no nos ha dado el FODES, el impacto ha sido muy grande. Cerca de 528 empresas se desinscribieron, pero ahora se han inscrito 230, son nuevas, son otras. Mucha gente está pidiendo planes de pago y se los estamos dando, estamos aplicando una ordenanza donde estamos exonerando de multas e intereses para que se puedan poner al día con el municipio, pero sabemos que la situación económica del país y de las familias tecleñas y de El Salvador no pasa por un buen momento. Por eso es importante que el Gobierno entregue el FODES, porque eso va a venir a aliviar a la población, ya que es dinero que va a servir para hacer obras, y también para que el municipio deje de absorber costos de FODES, pero hemos sido transparentes y hemos podido tener un plan de trabajo integral de la crisis, la alcaldía de Santa Tecla ha sido un modelo para poder ayudar al Ministerio de Salud para enfrentar el tema del Covid-19 y también por las tormentas. Fuimos los primeros en cerrar los parques, los primeros en implementar la desinfección en las calles, dar medicamentos para la prevención del Covid, hemos recuperado a casi tres mil personas, hemos dado a más de diez mil personas combos preventivos, que ayudan a las defensas de las personas. Hemos hecho jornadas con médicos propios de nuestras siete clínicas municipales, tres de ellas son rurales, eso no existía antes, ni existían guarderías, jardines infantiles, clubes de tarea, centros de formación laboral, Santa Tecla ha mejorado, gracias a la gestión de este servidor y de su equipo de trabajo.

¿Ha habido un repunte en el mes de enero?

Solo hemos tenido un caso en el municipio, pero todo va a la baja.

¿Qué más se ha hecho?

Transparentar las cuentas, cuando llegué el patrimonio de Santa Tecla era de $74 millones, así lo recibí, y a diciembre de 2020, tenemos un patrimonio de $151 millones, hemos incrementado en más de $76,4 millones el patrimonio de la alcaldía de Santa Tecla, así lo recibimos, así lo tenemos. No hay corrupción, hemos sabido administrar, hemos hecho mucho por el municipio, hemos realizado muchas construcciones, nuevos inmuebles y al registro de propiedades, ya que habían algunos que no estaban registrados. Siempre se habló aquí que en la época de Óscar Ortiz se vendían los terrenos municipales, ahora todo está registrado, es propiedad de los tecleños, son un montón de propiedades que encontramos y registramos. Hemos recuperado inmuebles que las habían entregado a Ong’s fantasmas, hemos sido transparentes, esa es una buena gestión, está en contabilidad gubernamental, lo sabe la Corte de Cuentas, en el Centro Nacional de Registros.

¿Pero qué le dice la gente cuando los visita, van a votar por usted?

Me ha salido espectacular, con mucho cariño, casi el 100 por ciento de personas que nos reciben bien, en una colonia de cien casas, por ejemplo, solo una casa no nos abre las puertas. Nuestra gestión ha sido buena.

Tecla Aseo es un ejemplo, cuando llegamos a la alcaldía encontramos que el servicio de tres de aseo tenía pérdida de un millón 300 mil dólares, lo que los tecleños nos pagaban por recolectar la basura, versus lo que nos costaba, era más cara la recolección, por las horas extras que nos cobraban de más, por el mantenimiento de los camiones que los arruinaban para ganar más horas extras, antes de que yo llegara en 2013 se recogían 110 toneladas de basura, en mis primeros tres años, antes de Tecla Aseo recolectábamos 150 millones de toneladas, y ahora con Tecla Aseo, en 2018, recogemos más de 200 toneladas de basura, y hemos mejorado con pasarnos a Tecla Aseo.

Desde 2015 las horas extras iban subiendo, pero al entrar Tecla Aseo las horas fueron bajando, gracias a que ya no son ineficientes y no se pagan horas extras no devengadas, otra gestión hubiera subido los impuestos, nosotros no. No le cargamos a la ciudadanía, tenemos nueva tecnología, buena administración y por eso la gente nos recibe con los brazos abiertos.

¿Tiene alguna encuesta?

Mi mejor campaña política es mi buena gestión, es mi visa, mi carta de presentación. La encuesta de FUSADES, “El Salvador cómo Vamos”, me da un 86% de aprobación a la gestión, a Tecla Aseo, al CAM, la gestión está aprobada, mis adversarios no dicen las calles de Santa Tecla no sirven, sino que están sucias, que Tecla Aseo no llega, atacan a mi persona, no a la gestión, no pueden decir que Santa Tecla es insegura, nuestras encuestas son a favor, un 84% a la gestión y un 79% al alcalde, una alta aprobación.

¿Con esos números es difícil que pierda?

Nosotros seguimos trabajando como si estuviéramos a la cola, trabajamos mil por hora, no a cienpor hora, nunca se descansa, nunca se desatiende del trabajo, este servidor jamás se desatiende del trabajo, me dedico a trabajar, busco soluciones a los problemas, me dedico a resolver, no a criticar, aquí no se detiene nadie. Propongo cosas realizables.

¿Qué dice la gente de Santa Tecla, va a salir a votar, tomando en cuenta que es una elección post pandemia de Covid?

El Tribunal Supremo Electoral tiene que poner las medidas de seguridad, la Comisión de Protección Civil Municipal va a colaborar, ahí está la Cruz Roja, Cruz Verde, alcaldía, la Policía Nacional Civil, el hospital, todos unidos, como partido vamos a dar alcohol gel, mascarillas, pero no podemos usurpar funciones de otras instituciones.