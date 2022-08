Consejo Superior UES se abstiene de conocer disputa en Humanidades

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador (UES) se negó a conocer la disputa que ha impedido a 8,500 estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades comenzar las clases del segundo ciclo de este año, confirmaron tres fuentes del organismo.

El jueves 11 de marzo, un miembro del CSU pidió que se incluyera en la agenda la pugna interna en la junta directiva de la facultad, que no ha logrado un acuerdo para aprobar los horarios de clase, paso previo para que los alumnos inscriban materias, debido a diferencias en la contratación de docentes.

Un miembro del CSU, quien pidió anonimato, afirmó que no se alcanzaron los 20 votos necesarios para incorporar el tema en la agenda del organismo, descrito por la misma UES como su máximo ente en la función administrativa, docente, técnica y disciplinaria. "Hubo silencio total. Intentamos aprobarlo y solo logramos 17 votos. Nos faltaron tres para que quedara como punto de agenda. Solo apoyaron la mayoría de profesores y algunos decanos", explicó.

Agregó que es posible que no se lograran los 20 votos porque el sector docente "teme" al Movimiento Reacción Estudiantil, cuyos representantes en la junta directiva son quienes se han negado a dar sus votos para aprobar los horarios clase, bajo el argumento que las jefaturas académicas de los departamentos y escuelas de la facultad han propuesto la contratación de docentes por "caprichos personales" y "amiguismo". Otras fuentes de la junta directiva dijeron esta semana a LA PRENSA GRÁFICA que los estudiantes quieren contratar a profesores afines a su movimiento.

Este periódico consultó con el vicerrector académico, Raúl Azcúnaga, y el vicerrector administrativo, Juan Rosa Quintanilla, y otros miembros del CSU, por qué no se aprobó el punto en la agenda. Azcúnaga alegó que el CSU se negó porque "no hubo propuesta escrita y la propuesta verbal se sometió a votación para ser incorporada en agenda para que el organismo diera un pronunciamiento de un punto que no se ha conocido formalmente". Agregó que las autoridades de la facultad "hacen los esfuerzos para resolver la situación".

Rosa Quintanilla afirmó que es a la junta directiva de la facultad a quien le corresponde resolver los asuntos vinculados a la carga académica de los estudiantes y los horarios en que los docentes impartirán clases. Además, dijo, la facultad es autónoma.

"Es una situación que a nivel de facultad no ha podido solventar, seguramente están a punto de poder tomar el acuerdo respectivo, y el Consejo Superior Universitario no puede conocer el punto mientras no haya una resolución desfavorable o favorable que llegue a través de un recurso", explicó Rosa.

El representante del sector docente en el CSU, Vicente Cuchillas, dijo en su Facebook que la petición pretendía que el Consejo "se hubiera pronunciado porque el problema no tiene mucho tiempo, porque estamos sobre el inicio de ciclo" y agregó que "el Consejo lo que tenía que hacer era respaldar las acciones legales que viabilicen el debido proceso y el llamado para encontrar una solución".

El 8 de agosto iniciaron las clases en todas las facultades de la UES, excepto en Ciencias y Humanidades.