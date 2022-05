Consejo UES posterga por séptima ocasión emitir fallo por caso de acoso laboral

Miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) postergaron por séptima ocasión tomar un acuerdo para sancionar o no al Secretario de Comunicaciones de esa institución, Douglas Hernández, tras una demanda por acoso laboral en contra de dos empleadas que laboraban con él en la unidad de Comunicaciones.

Rafael Trejo, abogado de las dos víctimas, explicó que los miembros del CSU postergaron tomar un acuerdo porque han pedido que la defensa y la parte acusatoria presenten sus alegatos la próxima semana.

Legalmente, en las audiencias no se permite que haya alegatos, solo se toman decisiones, pero "este caso es un tanto complejo", dijo Trejo, por lo que se va a permitir que haya alegatos, según la decisión que ha tomado el Consejo Superior Universitario.

El representante legal de las dos víctimas dijo que las autoridades tomaron un acuerdo hoy para intentar tomar acuerdos, porque "la prensa ha estado presionando".

"Espero que el próximo jueves sí se dé una solución equitativa justa; esta es la séptima reunión, la próxima va a ser la octava reunión".

Extraoficialmente se conoció que un miembro del Consejo Superior Universitario pidió a los demás no abstenerse en las votaciones porque estar postergando sin impartir justicia "afecta la imagen de la UES".

El rector del alma máter, Roger Arias, dijo que este jueves solicitaron a todos los miembros del CSU votar a favor o en contra de la resolución que ha emitido la Fiscalía Universitaria sobre el caso de acoso laboral.

"Lamentablemente, algunos consejeros y consejeras han votado por abstención, y se ha solicitado que se vote a favor o en contra, es decir, en el sentido absolver o en el sentido de sancionar; esperemos que se resuelva", dijo Arias.

El rector lamentó que no hayan logrado los 20 votos necesarios. "Debemos tomar decisiones en uno u otro sentido. No podemos dar esa imagen mala hacia la población salvadoreña de que no somos capaces de autoregularnos y tomar nuestras propias decisiones", declaró.

Arias indicó que el dictamen de la Fiscalía es claro y contundente en que Hernández habría cometido acoso laboral y por lo tanto hay que sancionar.

Desde el pasado 12 de mayo se conoció públicamente que el proceso en contra del Secretario de Comunicaciones no avanza al interior de la UES. Hernández también enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación. Dicha denuncia fue interpuesta en 2020.