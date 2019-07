Construirán vía de acceso en Napo Vega

Como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, que se ejecuta en todo el país, funcionarios visitaron el domingo anterior las comunidades Napo Vega y la colonia Las Palmeras, en el municipio de Sonsonate.

Carlos Marroquín, director de la Unidad de Tejido Social; Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas; Agustín Herrera, viceministro de Gobernación; y Érick Montoya, en representación del Ministerio de Vivienda, fueron los encargados de hablar con los pobladores, escuchar sus peticiones y ponerse manos a la obra.

En la comunidad Napo Vega una de las principales peticiones que los residentes hicieron fue la reparación de un kilómetro de calle, pues durante la época de lluvia se inunda y quedan incomunicados.

Herrera explicó que desde ayer (lunes) iniciarían los trabajos para mejorar la vía colocando una capa asfáltica, con lo que resolverían ese problema.

Jammy González, una de las colaboradoras de la citada comunidad, agradeció la visita de los funcionarios e informó que el mejoramiento de la calle beneficiará a unas 70 familias.

Por su parte, Marroquín explicó a los residentes que como Gobierno de El Salvador están en la obligación de construir un mejor espacio para las familias. "Los funcionarios han venido y no solo a tomarse una foto con ustedes, sino que han traído maquinaria, no es una promesa vacía, no estamos en campaña, lo estamos haciendo por ustedes, valen muchísimo para nosotros", indicó.

El segundo punto de llegada de los funcionarios fue la colonia Las Palmeras, para anunciar la construcción de una biblioteca (conocidas como cubo), que funcionará como un centro de aprendizaje integral para la juventud, como en otras comunidades del país.