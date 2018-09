Construyen casas para afectados por sismos

En el cantón La Estrechura, de Chirilagua, San Miguel, se están construyendo las primeras viviendas desmontables para un grupo de familias que resultaron damnificadas con el enjambre sísmico del pasado mayo, que afectó a varias comunidades de dos municipios de La Unión y uno de San Miguel. Osmín Antonio Argueta es el primero de los habitantes de La Estrechura al que le hicieron su vivienda junto a la casa de adobe y tejas que se rajó por los sismos, que tuvieron su epicentro en las cercanías de la laguna de Olomega.

Según Argueta, un grupo de soldados llegó a la comunidad para medir el terreno donde colocarían las casas desmontables, hechas de estructuras metálicas, lámina y paredes de fibrocemento.

"Nosotros ayudamos a limpiar el lugar donde están montando la casa y también a acarrear el material de construcción para hacer el plafón (base) donde está asentada la estructura", contó el hombre, que se dedica a la pesca artesanal.

En este sector de La Estrechura serán 80 las casas temporales a construir por un equipo de 45 elementos de la Fuerza Armada, de un total de 150 viviendas desmontables que serán entregadas en los próximos meses.

Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, confirmó que las viviendas desmontables se comenzaron a construir hasta en agosto, ya que antes se tuvo que resolver el tema legal de las propiedades.

"El problema es que a los que no tienen título de propiedad no se les puede construir casas permanentes. En el camino resulta que el 98 % no tienen título de propiedad, y comenzamos por las viviendas temporales pero que son bastante dignas", indicó el funcionario durante una visita anterior a la ciudad de San Miguel. Agregó en esa ocasión que las personas que no son propietarias de los terrenos que ocupan y perdieron totalmente sus viviendas van a recibir una temporal de 10 x 5 metros, hechas de estructuras metálicas y láminas de fibrocemento.

Margarita Rodríguez, gobernadora de San Miguel, dijo que la construcción de las casas del cantón La Estrechura la están realizando elementos de la Fuerza Armada. Las familias están apoyando con las tareas de limpieza y preparación de la zona de construcción.