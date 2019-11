Construyen aulas en C.E. Monte Sinaí

Dos aulas serán construidas en el Centro Escolar Caserío Monte Sinaí, ubicado en el cantón El Arco, de Tecoluca, en San Vicente. Los alumnos recibían clases en estructuras improvisadas deterioradas y a punto de colapsar, confirmaron autoridades de la institución educativa.

Los antiguos salones de clases fueron demolidos hace aproximadamente una semana para aprovechar que los alumnos ya salieron de clases, y avanzar en los trabajos, para que las nuevas aulas estén finalizadas los primeros días de enero próximo, antes del inicio del año escolar.

"Los alumnos pasaban incómodos, se mojaban los pupitres, la papelería, todo se humedecía por que el techo y las paredes de las antiguas aulas tenían filtraciones, era deplorable, las aulas ya no servían", contó la maestra Cristina Guadalupe Pacas.

El proyecto de construcción de los nuevos salones de clases es financiado por la Alcaldía de Tecoluca. Según la docente, la obra había solicitado a anteriores municipales, pero sin ninguna respuesta.

El jefe municipal Dimas Villalta dijo que la inversión en el proyecto es de $16,600, provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

"Entendiendo la realidad de nuestros niños y de las comunidades. Había una solicitud para renovar esas aulas que estaban en pésimas condiciones, y ellos (autoridades del centro escolar) lo habían solicitado desde hacía años, nos comprometimos para que el próximo año, los niños asistan a la escuela en mejores condiciones", declaró.

Las aulas serán construidas de bloques de concreto, y tendrá techo de lámina. Se prevé que sean entregadas antes que inicie el año escolar 2020, dijo el funcionario.

La profesora Pacas manifestó que las aulas eran la prioridad para la institución, pero pidió al Ministerio de Educación y a otras entidades, ayuda para mejorar el aula de parvularia, ya que tiene carencias y no está en condiciones óptimas para atender a los más de 34 niños que llegan a clases.

"Esta área también es improvisada, no hay ni pizarra, los pocos juguetes ya casi no sirven, los pupitres ya necesitan cambios, en la escuela a veces reciclamos los de otros centros escolares, no tenemos zona recreativa para los alumnos en general y necesitamos un muro perimetral", recalcó.

El Centro Escolar Caserío Monte Sinaí atiende a 170 estudiantes, desde parvularia a noveno grado. Tiene seis docentes en turnos de la mañana y tarde, tanto de este caserío, como de otros cuatro más de zonas aledañas.