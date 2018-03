Construyen calle y bulevar en la colonia Barrientos

Lee también

Los residentes de la colonia Barrientos, en Chalchuapa, Santa Ana, ya podrán ingresar o salir a esa urbanización por el lado de la carretera que del municipio conduce al cantón El Coco, luego de que concluya el proyecto de construcción de la calle y bulevar que está ejecutando la alcaldía.El proyecto arrancó los primeros días de enero, y se espera concluya, si no hay atrasos, a finales de este mes, indicaron fuentes de la alcaldía chalchuapaneca.La obra consiste en la construcción de 300 metros lineales de calle con concreto y empedrado, cordones cuneta y un bulevar de 38 metros de longitud, que separará los dos carriles de la calle de acceso a la colonia.La inversión asciende a $80,000, provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES).Carlos Peraza, maestro de obra de la comuna chalchuapaneca y encargado del proyecto de la colonia Barrientos, dijo que con esta obra se beneficiarán también los automovilistas, quienes podrán usar la nueva calle como alternativa para ingresar a la carretera al cantón El Coco.“Son 300 metros lineales con un área bastante amplia para cada carril. Estamos hablando de 20 metros de ancho, con todo y un bulevar de 38 metros lineales. Esto va a beneficiar a cientos de familias y conductores que hagan uso de la nueva calle, que va a conectar con la carretera al cantón El Coco”, dijo Peraza.El maestro de obra detalló que el proyecto también incluye la ornamentación del bulevar que se está construyendo, con el objetivo de mejorar la imagen de la zona y generar un ambiente más agradable para residentes y visitantes.De acuerdo con la proyección de la municipalidad, el atraso en el traslado del FODES del gobierno central a las municipalidades no afectará.“Este proyecto va a beneficiar a las familias que viven en esta colonia, pero también a quienes usan la carretera a El Coco, ya que va a poder ser usada para ingresar o salir de esta. Estamos beneficiando además a todo el sector de El Coco y los sectores aledaños”, indicó el maestro de obra.Los residentes de la colonia se mostraron satisfechos con la ejecución del proyecto, ya que el sector de la colonia nunca había tenido calles pavimentadas, y señalaron que la nueva obra generará mayor plusvalía a sus viviendas.“Teníamos años queriendo que pavimentaran la calle, hoy vamos a tener un nuevo acceso y, además, con el bulevar le va a dar otra imagen a la colonia. Esto es de gran beneficio para nosotros, ya no vamos a sufrir con las polvaredas ni con los charcos en invierno”, dijo una vecina del sector.