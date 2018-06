Construyen parque familiar en Apastepeque

La Alcaldía de Apastepeque, en San Vicente, finalizó recientemente la construcción del Parque de La Familia, ubicado en la colonia Los Mulatos, del barrio Los Ángeles, una obra importante para el esparcimiento integral, según consideró el jefe municipal, Galileo Hernández.

“Sin siquiera pensar en que pudiera llegar a ser alcalde, había tenido esa idea. Una vez vi a un padre y su hijo salir del parque infantil de San Vicente, por eso, ya que me dieron la oportunidad (de ser alcalde), hemos hecho realidad que nuestros niños y su familia tengan el parque que merecían”, comentó Hernández.

La obra tiene una inversión de $63,350.13, provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES), un proyecto que se suma a otros, como la construcción de canchas y áreas de recreación implementadas en el casco urbano y en las comunidades.

“Invertir en los niños y en los jóvenes vale la pena; tenemos una ciudad bella, pero no teníamos ni un columpio. En mi administración me he dedicado mucho a mejorar y a crear nuevos espacios de esparcimiento, porque creo que es invertir para una mejor sociedad”, declaró el alcalde.

El parque consta de varios juegos mecánicos (la mayoría no tradicionales), carruseles, toboganes, escaleras, columpios y bancas; además, se construyó un quiosco con mesas y asientos en el centro del lugar, tiene ornamento con plantas y jardín para que el espacio sea más agradable, agregó.

“Tengo a mi nieta que solo acá quiere pasar, a veces me toca traerla hasta por la mañana. Aquí vienen niños, jóvenes, adultos... El parque está hermoso, se necesitan más cosas como esta”, dijo Esther Castillo, habitante del barrio Los Ángeles.