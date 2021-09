Consultas amplias son indispensables para reformas constitucionales

Un componente indispensable para reformar la Constitución de cualquier país es hacer amplias consultas con todos los sectores de la sociedad. Este es el posicionamiento en común que plantean expertos latinoamericanos y que surge a partir de la experiencia vivida en países como Ecuador, Nicaragua y Chile.

Luego, en cuanto a la Presidencia de la República de El Salvador está un pliego de 216 propuestas de reformas constitucionales elaboradas por un equipo ad hoc que estuvo a cargo del vicepresidente de la república, Félx Ulloa.

"Estas reformas no han provenido de una demanda ciudadana, si no que el poder le ha pedido al mismo poder que prepare unas reformas a la Constitución", dice la docente e investigadora salvadoreña, Gabriela Santos.

Eliseo Núñez, Analista político nicaragüense

En efecto, la formulación de esas propuestas solo estuvo a cargo del equipo ad hoc que, ocasionalmente, invitó a sectores como el de militares y a iglesias para escuchar sus posturas sobre el tema. Aparte de ello, la iniciativa de colocar a un grupo de personas a formular propuestas de reformas surgió mediante un acuerdo del Órgano Ejecutivo.

"Los alcances de una reforma parcial que cambian el sistema no son legítimas. Para tener un cambio en el sistema requerís ir donde el soberano; no requerís el abuso de la llamada democracia representativa", opina el analista político nicaragüense Eliseo Núñez, quien añade que su país, desde que existe como un Estado soberano, ha tenido 14 constituciones.

En tanto, el director ejecutivo de la ecuatoriana Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón, recuerda que en los gobernantes, una vez en posesión de su cargo, suelen hacer reformas con el fin de concentrar más poder.

"Hemos visto que las reformas constitucionales no obedecen a vigencias sociales si no a los caprichos de ciertas personas que una vez se instalan en el poder, sienten la necesidad de convertir al texto constitucional en un traje a la medida para convertirse en los emperadores de turno, eso es inaceptable dentro del marco de un Estado de Derecho que respeta la norma, las instituciones", expresa el director ejecutivo de la FCD.

Lo que el Gobierno quiere cambiar de la Constitución

Estos son algunos de los cambios propuestos, están relacionados a la forma de gobierno y a la institucionalidad:

1. Mandatos de 6 años

Con la justificación de homologar eventos electorales, el equipo ad hoc propone ampliar a seis años el mandato presidencial; piden lo mismo para el período del fiscal general, de magistrados, del procurador de derechos humanos y otros cargos.

2. Colegios profesionales

Obligatoria piden que sea la existencia de colegios para todas las profesiones. Estar colegiado será un requisito para que todos los profesionales ejerzan sus carreras, según lo propuesta en el pliego de reformas constitucionales.

3. Al Órgano Judicial

El equipo ad hoc plantea que el Órgano Judicial sea separado en un Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia, los juzgados, un colegio de abogados y notarios y una instancia forense.

4. Cambios al TSE

La propuesta contempla separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Proponen la creación del Instituto Nacional Electoral, para que tenga a cargo la organización de elecciones, y una Sala de lo Electoral, que será parte de la Corte Suprema.

5. Servicio militar por horas sociales

Una de las reformas presentadas implica flexibilizar el tema del servicio militar, aunque no lo plantean como obligatorio, proponen que este sea considerado como las horas sociales que son requisito para obtener un título de educación superior.

6. Suprimen protesta constitucional

Derogar el artículo 235 de la Constitución en el que está definido que todos los funcionarios civiles o militares al tomar posesión del protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes, es otra de las propuestas del equipo ad hoc.

7. No reelección inmediata

Contrario a lo que la Sala de lo Constitucional oficialista, el equipo ad hoc propone que en el texto de la Constitución quede especificado que la reelección sí es posible, pero no de manera inmediata si no que dejando transcurrir al menos un período.

8. Derechos

Según el documento del equipo ad hoc, el derecho de acceso a la información y al agua y su saneamiento quedarían reconocidos en el articulado de la Constitución. Actualmente estos no están incorporados de manera explícita.