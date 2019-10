Consumidores siempre pagarán deuda de SIGET

Que propusiera una forma alterna para pagar una deuda de $3.5 millones que El Salvador tiene con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) era una de las expectativas que los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa tenían con la llegada del titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar.

Sin embargo, los diputados quedaron insatisfechos, pues el funcionario no lo hizo. Al contrario, reafirmó que los salvadoreños deberán pagar la deuda a través de cobros que serán visibles en los recibos de luz a partir de octubre.

"No estamos encontrando las respuestas a las preguntas que se le han hecho, ese es el problema principal... Hay una respuesta que queremos saber: ¿cómo puede hacer para que el consumidor no pague ese costo? Creo que todos nos quedamos insatisfechos, medianamente satisfechos, medianamente insatisfechos pero hay uno que no tiene una respuesta correcta, y es la gente", dijo la diputada Margarita Escobar, de ARENA, minutos antes de terminar la reunión con el superintendente.

Los legisladores hicieron una serie de preguntas como de qué manera se informa a la población porqué se le agregará un cargo a su recibo, cuál es el plan, cómo hacer para que el consumidor final no sea el que pague el cargo y qué fue lo que sucedió para que se creara el nuevo cargo. Además, si se han identificado algunas partidas del presupuesto estatal para pagar la deuda para evitar que se cargue a los usuarios de energía. También querían saber cómo hacer para que no se vuelva a cargar al país con el costo extra.

Luego de esa declaración, Aguilar se defendió diciendo que había explicado los puntos por los cuales se le convocó y culpó a su antecesora, Blanca Coto, de haber avalado la creación del cargo que meses después se le colocó a El Salvador.

"Lo dijimos (el cargo extra) viene de la resolución 112 que Blanca Coto votó a favor en diciembre de 2018 ¿Cómo lo vamos a corregir? Hay que cambiar el reglamento de la CRIE porque ese cargo no lo podemos eliminar así porque sí, si El Salvador ya votó a favor de eso en diciembre, entonces lo podíamos cambiar ahí. ¿Cuánto va a ser el costo que vamos a pagar todos los salvadoreños? $3.5 millones. ¿En cuánto tiempo lo vamos a pagar? En seis meses. ¿Cómo? por medio de la factura eléctrica. Ahí está, no sé qué más debo de contestar", reclamó Aguilar.