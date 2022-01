Contabilizan 36 presos o perseguidos políticos en El Salvador

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) informó que hasta la fecha contabilizan 36 presos o perseguidos políticos en el país.

Señalan que de esa cantidad, al menos, 13 ex funcionarios o ex empleados de alcaldías del FMLN están en prisión y el resto cumple medidas alternas a la detención o aún no han sido capturados.

Esa información fue dada a conocer por representantes del comité en una conferencia de prensa en la que también denunciaron la vulneración de derechos que están padeciendo sus familiares, como el acceso restringido a visitas y el poco contacto con abogados, la presión para declararse culpables y las complicaciones de salud que no son atendidas por las autoridades penitenciarias.

Los procesados son acusados por la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, actos arbitrarios y cohecho; y distribuidos en cuatro casos judiciales, entre estos los denominados Saqueo Público, Asocambio, Monarca y Desfalco.

Además, cuestionaron los recientes acontecimientos judiciales que según ellos han afectado a sus allegados. Citaron en primer lugar la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal que decidió mantener en prisión a Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores.

Agregan que esa instancia judicial no valoró los arraigos familiares, laborales y las condiciones graves de salud que padecen la mayoría de ex funcionarios. "Los magistrados reiteraron la prisión tomando el mismo libreto del juez Carlos Alberto Iraheta, estamos preocupados porque Violeta (Menjívar) es sobreviviente de cáncer de mama, ella tiene un control cada año, teníamos las esperanzas que los magistrados dieran medidas sustitutivas a la prisión", explicó su hermana, Zoila Menjívar.

Cuestionaron también que hasta la fecha, el ex ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, el ex inspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque aún continúan en prisión, a pesar que el Juzgado Segundo de Instrucción les otorgó medidas alternas a la detención el pasado 14 de enero de 2022.

"Nos enteramos del traslado de la jueza segundo de instrucción de San Salvador la cual había dictado medidas en el caso de Asocambio (...) este es un método que están ocupando en el Órgano Judicial, como castigo a los jueces que se mantienen independientes e imparciales por no acatar las órdenes que vienen desde el Gobierno", señaló Ivania Cruz representante del comité.

Otro de los casos denunciados es el de seis ex empleados de la alcaldía de Zacatecoluca, incluido el ex alcalde Francisco Hirezi. En este proceso también fueron capturados ex empleados de la municipalidad de San Rafael Obrajuelo, pero estos recibieron medidas alternas a la detención. "De 19 acusados solo los del fmln siguen en prisión", señaló Cruz.