Continúa audiencia de exalcaldes

Tras haber sido suspendida el miércoles a media mañana, la audiencia preliminar en contra de los exalcaldes de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi, el de San Rafael Obrajuelo, Amílcar Aguilar, y otros 17 imputados, continuó ayer en el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca. En la jornada de ayer, el imputado Manuel de Jesús Ayala, exjefe de la Unidad de Tránsito de la delegación policial de La Paz, procesado por cohecho impropio, se unió de nuevo al grupo, luego haber sido separado el lunes por no tener abogado defensor.

"La audiencia inició con los 19 imputados, por lo que se solicitó a Fiscalía leer la acusación contra el policía para que ya no se le hiciera un juicio por separado, sino culminar su proceso judicial junto a los demás imputados", dijo Ivania Henríquez, abogada defensora.

Mientras que Miguel Ángel Méndez, defensor del exalcalde Hirezi, afirmó: "Estamos contentos porque a raíz de las últimas defensas técnicas estamos desvaneciendo cualquier indicio (de responsabilidad); además estos indicios no son suficientes para llegar a la siguiente fase del proceso y no solo por un tema técnico sino que de fondo, no hay elementos para imputación real y fundada", expresó.

La audiencia preliminar continuará el próximo lunes a las 9:00 de la mañana en el Juzgado Primero de Instrucción, de la ciudad de Zacatecoluca.