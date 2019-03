Continúa disputa por reforma que aumenta el FODES

La reforma para aumentar del 8 % al 10 % el Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) a las alcaldías en 2020 sigue generando diferencias entre los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente electo Nayib Bukele, el Gobierno y algunos de sus sectores.

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo ayer que, tomando en cuenta que la reforma fue aprobada con 67 votos el pasado 21 de marzo, lo más seguro es que el presidente Salvador Sánchez Cerén avale el decreto y lo mande a publicar en el Diario Oficial. En caso de vetarlo (rechazar la reforma), dijo que no tiene ninguna duda de que los grupos parlamentarios sumarán los 56 votos necesarios para superarlo.

En ese escenario, el diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, advirtió que recurrirán a interponer un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, según él, la Asamblea cometió al menos tres vicios de ilegalidad en el proceso.

"Las inconstitucionalidades que nosotros le señalamos a este decreto es que la Sala de lo Constitucional anterior estableció que esta limita la iniciativa de ley en temas presupuestarios a los diputados. En segundo lugar, la iniciativa en materia de presupuesto tenía que venir solo por parte del Consejo de Ministros, cosa que no fue así. Y la tercera es que están comprometiendo fondos a futuro, lo cual no puede ser porque no pueden ellos prever qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el próximo año, sin haberse elaborado el presupuesto (de 2020)", sostuvo.

Gallegos insistió en que están de acuerdo con el aumento, pero se debió esperar a que Bukele tomara posesión para hacer un análisis a la luz de la situación financiera. A su juicio, "hay una mala intensión, hay dolo, hay ganas de querer asfixiar, embargar al próximo Gobierno".

"Eso ya es tirarse al suelo, eso ya es victimizarse", le contestó el diputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, al legislador de GANA, partido que fue su aliado durante las administraciones de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén.

Hándal recordó que la reforma para aumentar el FODES fue una promesa de campaña del presidente electo y una propuesta del mismo partido GANA.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, por su parte, sostuvo que cualquier ciudadano o partido político tiene el derecho de aplicar la inconstitucionalidad. "Si no están conformes, ahí está la sala para que se aboquen, pero nosotros hoy por hoy hemos cumplido. Los alcaldes son los que están más cerca de la población", dijo.

Asimismo, Reyes recalcó que el próximo Gobierno puede tomar medidas de austeridad para financiar el incremento.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, Norman Quijano, informó ayer por la tarde que ya enviaron el decreto a Casa Presidencial. Sánchez Cerén tiene la facultad de sancionar , vetar u observar el decreto. En los últimos dos casos, el decreto regresa a la Asamblea Legislativa. El veto requiere de al menos 56 votos para superarlo.

El mensaje a Bukele

En la entrevista de canal 10, el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, dijo que con la aprobación de la reforma los partidos le mandaron un mensaje claro al presidente electo.

"Se le dice al presidente (electo): ‘Aquí hay otros poderes, no solamente gobernará el poder Ejecutivo, aquí está la Asamblea también y no importa los apoyos que tengas’. Porque también hubo otros apoyos externos e internos que dieron una valoración de respaldo a la posición del presidente electo, y los partidos le dijeron: ‘No, aquí nosotros tenemos poder de decisión independiente de tu posición y de los apoyos que tengas’", sostuvo.

Apegado a su costumbre, Bukele respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo que al FMLN y a ARENA no les importa el futuro del país: "Así que no les importa el futuro de nuestro país, ni el desarrollo local o la sostenibilidad fiscal. Solo demostrar que todavía tienen poder (unidos a ARENA, claro) y que no importa los ‘apoyos que tengamos’ (llámese EE. UU., el BID, la Iglesia católica, FUSADES, Hacienda, etc.)", escribió citando el tuit que publicó la cuenta de la entrevista de canal 10.

Y es que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la embajadora de Estados Unidos, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), recomendaron no aprobar el aumento.

Lorenzana, además, reveló que hace unos 15 días Bukele y el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, habían pactado postergar la aprobación del FODES, pero que dicho acuerdo se cayó luego de un altercado en Twitter por la aprobación del ente rector del agua, incluso suspendieron una reunión.

"Ante ese maltrato, ARENA asume una actitud de: ‘No hemos hablado nada y vamos a aprobar el incremento del FODES’", dijo el vocero de Sánchez Cerén.

Así que no les importa el futuro de nuestro país, ni el desarrollo local o la sostenibilidad fiscal.



Solo demostrar que todavía tienen poder (unidos a ARENA, claro) y que no importa los “apoyos que tengamos” (llámese EEUU, el BID, la Iglesia Católica, FUSADES, Hacienda, etc). https://t.co/UvCbfpQzji — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2019