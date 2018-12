Continúa emisión de gases en el volcán Chaparrastique

(ACAN-EFE).- El volcán Chaparrastique continúa emanando pequeños pulsos de gases y la actividad sísmica ha incrementado en la zona, donde no se reportan daños materiales ni víctimas, informó hoy una fuente estatal.

De acuerdo a un informe "especial" del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), persiste la emisión de pequeños pulsos de gases que se elevan entre 100 y 150 metros del cráter.

El MARN indicó que, según la información de la red de observadores locales (ROL) de la zona del volcán, "los gases descienden por el flanco suroeste de la estructura volcánica, siendo controlados por la dirección de los vientos imperantes en la zona".

Indicó que en las últimas 24 horas la vibración sísmica del volcán oscila entre 85 y 146 unidades RSAM (Medida de Amplitudes Sísmicas en Tiempo Real) promedio hora, cuando lo normal es 50 unidades RSAM.

La entidad estatal añadió que "el estado activo del volcán Chaparrastique es puesto de manifiesto con la observación de estas fluctuaciones las cuales pueden cambiar con el tiempo, razón por la cual se continúa con el dispositivo de monitoreo reforzado".

El MARN llamó a la ciudadanía a no acercarse a la parte alta del volcán, debido al grado de peligrosidad que presenta y pidió a los habitantes de la zona mantenerse atentos a la información brindada por medios oficiales y evitar hacer casos de rumores proveniente de fuentes no oficiales.

El volcán Chaparrastique ha tenido actividad desde la noche del 24 de diciembre, pero, hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.

El 12 de enero de 2016, el Chaparrastique lanzó un flujo de gases y cenizas que alcanzó entre los 1.200 y los 1.500 metros.

Asimismo, el 29 de diciembre de 2013 este volcán expulsó una enorme columna de ceniza que se expandió a varias zonas del país, sin que se registraran víctimas mortales ni daños materiales severos.

Después de esta primera erupción, Protección Civil emitió una alerta naranja (vigilancia) que se mantiene permanente en las faldas del volcán, que se localiza cerca de la ciudad de San Miguel, departamento del mismo nombre, a unos 138 kilómetros al este de la capital salvadoreña.

Existen 8 volcanes activos en el país y el 90 por ciento de su territorio está conformado por materiales volcánicos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador.