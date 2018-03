Continúa paro de buses de ruta 177 en San Vicente

Lee también

Por tercer día consecutivo no circularon ayer los buses de la ruta 177, que hacen su recorrido de San Vicente a Zacatecoluca (La Paz), luego de que pandilleros amenazaron a los trabajadores con atentar contra ellos debido, según ellos, a que los empresarios no están pagando la extorsión.Representares de los más de 50 motoristas y cobradores de la ruta manifestaron que el paro es indefinido, ya que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta de los empresarios, quienes son los que deben responder a las exigencias de los delincuentes, como lo han venido haciendo.“A ellos les vale... Uno es el que anda arriesgando su pellejo, uno es víctima también, pero ya tres días y no se ve nada claro. Nosotros necesitamos el trabajo y ellos ganar. Ayer (lunes) se reunieron (los transportistas) pero creo que no llegaron a nada”, comentó un trabajador.Agregan que recientemente hubo cambio de junta directiva, por lo que consideran que los nuevos miembros quizá no estarían “poniéndose al día” con los pandilleros, tanto en Zacatecoluca como en San Vicente.“El presidente es un señor que la mayoría dice que es hecho leña. Ayer (lunes) ni estuvo en la reunión para ver el problema”, comentó un trabajador.