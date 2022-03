Continúa paro de labores en Facultad de oriente de la UES

Por segundo día consecutivo el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SITRAUES) se mantiene en paro de labores en protesta por el atraso en el pago de salario de este mes, y esta mañana ha realizado el cierre de las instalaciones de la Facultad Multidisciplinaria Oriental (FMO-UES) de San Miguel.

Carmen Hernández, secretaría general de SITRAUES, manifestó que la junta directiva está violentando sus derechos laborales al no aprobar el pago de salarios de más de 400 que trabajan en la FMO-UES.

FotoLPG/ Emanuel Boquin.

Aseguró que los representantes del sector estudiantil y profesional no docente no han querido dar sus votos para aprobar el pago a raíz de una serie de observaciones que hizo la Corte de Cuentas de la República a la institución por señalamientos de contrataciones irregulares de personal en la Facultad.

"La Corte no es el ente competente para decir no contraten, ellos solo dieron un informe para que esto se haga efectivo,debe haber un juicio de cuentas y que paguen los funcionarios que cometieron la irregularidad, pero eso no lo entiende la junta ", dijo.

Por su parte ,Oscar Villalobos,Vicedecano de la facultad, manifestó que como institución no pueden hacer efectivos los pagos debido a las irregularidades mencionadas por la Corte de Cuentas, pues de hacerlo estarían contribuyendo a una situación de corrupción

"Primero hay que ordenar la casa, no podemos pagarles hasta que se pueda resolver legalmente la situación de todos ellos, entendemos que han trabajado y tienen derecho a protestar,pero no podemos aprobar sus pagos ", aseveró.

#SanMiguel| SITRAUES ha realizado el cierre de las instalaciones a la FMO-UES, como una forma de protesta, ante el atraso en el pago de salario para este mes de marzo. pic.twitter.com/69tnoRTeTn — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 25, 2022