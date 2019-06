Continúan con suspensión de labores

Por segundo día consecutivo la Alcaldía de Usulután estuvo con suspensión de labores, impulsada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de Usulután (SITRAMUS), en rechazo a que haya nuevas plazas de trabajo que, según los protestantes, serían creadas sin seguir los procesos administrativos legales.

Diana Amaya, secretaria general de SITRAMUS, dijo que para el lunes anterior por la tarde estaba pactada una reunión con el concejo, pero no acudieron los concejales del partido ARENA, y la misma no se realizó.

"Hoy (ayer) el gerente (Daniel González) no se ha presentado a la alcaldía, y él se comprometió para ayer (lunes) con la reunión. Nosotros vamos a seguir con la medida, ya que no quitaron los acuerdos que tomaron ellos, nosotros no queremos que sigan abriendo más plazas, irrespetando la ley", dijo.

Añadió que al realizar los cambios aumentarían más los gastos mensuales de la comuna en planilla.