Continúan ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

Las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) se mantienen, aseguró ayer Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), como parte del análisis de diversos informes que alertan sobre esta situación en El Salvador.

Aclaró que de acuerdo a los casos que atiende el Idhuca, este tipo de sucesos no se han reducido. "Es claro que los casos que nos llegan de ejecuciones extrajudiciales no han bajado, mantenemos el promedio de casos que siempre hemos estado recibiendo", aseguró. Lamentó la falta de transparencia por parte del gobierno actual para acceder a información que debería ser pública y que por ello no se manejan datos actualizados.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) maneja un dato de 20 casos de ejecuciones extralegales solo en 2018. En 2019 fueron 16 y en 2020 registraron siete casos. Según datos de la institución, a pesar de que hubo una reducción, siempre existieron las ejecuciones, aún cuando el país estaba en cuarentena por la pandemia del covid-19.

De acuerdo con las investigaciones que está realizando la PDDH sobre estos procesos, hay casos en los que se han individualizado a los agentes policiales. "Estos casos están en etapa de investigación y podría cambiar la calificación, ya que en algún momento determinado se ha podido individualizar a los elementos policiales que han participado en estos casos", añadió Beatriz Campos, representante de la institución.

Un informe reciente de la PDDH destaca 48 afectaciones graves de derecho a la vida cometidas por ejecuciones extralegales en El Salvador, investigadas entre 2014 y 2018. Los hallazgos revelan patrones de comportamiento considerados como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, en un contexto de delitos como homicidios, feminicidios, extorsiones y desaparición de personas.

IMPUNIDAD

Estos casos, en su mayoría, están caracterizados por la impunidad ante la falta de diligencia en las investigaciones, sobre todo por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), según los especialistas.

"A lo largo de las últimas décadas, la PNC se ha perfilado reiteradamente en esta Procuraduría como la institución pública más denunciada por violaciones a los derechos humanos (...) las denuncias por privación arbitraria de la vida en contra de elementos policiales en el ejercicio de sus funciones, se han incrementado significativamente", revela un documento de la PDDH sobre el tema.

El caso de José Salazar, una persona con discapacidad auditiva y que fue asesinada por un agente de la PNC en 2017, es uno de los más emblemáticos que destaca el informe. La semana pasada, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, pidió disculpas públicas y lo mencionó como "un error". En el caso, los agentes dijeron que había sido un enfrentamiento y lo acusaron de ser pandillero.

Baulenas, querellante del caso, tildó de mentiroso a Arriaza Chicas, ya que asegura que en las declaraciones que dio el director son mentira y no colaboraron.

La vulneración a derechos humanos por las que se caracterizan instituciones como la PNC y la Fuerza Armada en el país también ha sido abordada por organismos internacionales.

El más reciente informe sobre derechos humanos presentado por el Departamento de los Estados Unidos detalla que al 27 de agosto de 2019 la PDDH había recibido 15 denuncias por tortura o tratos crueles o inhumanos por parte de la PNC y dos de la Fuerza Armada. Señala que "sí hay reportes de fuerzas de seguridad involucradas en ejecuciones extrajudiciales de supuestos pandilleros".