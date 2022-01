Continúan hackeos en WhatsApp contra periodistas y medios de comunicación

La vulneración a cuentas de WhatsApp y hackeos en dispositivos móviles de periodistas y medios de comunicación de El Salvador continúa. Ayer, 25 de enero, El Diario de Hoy (EDH) informó que una de sus principales cuentas de la plataforma de mensajería instantánea fue intervenida por personas desconocidas.

Ante el acecho, el medio de comunicación en cuestión optó por dar de baja la cuenta para evitar que desde ahí se envíen mensajes inadecuados que pongan en riesgo el ejercicio periodístico.

"Cualquier mensaje o publicación que se envíe o haya enviado a través de dicho número, es totalmente ajeno a El Diario de Hoy y a sus marcas", escribió el medio en un comunicado emitido en redes sociales, donde también aseveró que interpondrán la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta no sería la primera vez que las cuentas de WhatsApp, e incluso los celulares completos, de periodistas y medios de comunicación han sido vulnerados.

En semanas anteriores también se conoció el caso de Alex Pineda y el de al menos siete grupos de instituciones usados de carácter informativo, los cuales fueron intervenidos y solicitaban la donación de dinero a través de la Chivo Wallet, billetera promocionada por el Gobierno para el uso de bitcóin en el país.

También, el número usado por el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) habría sido hackeado. Este tipo de acciones, según la institución, habría iniciado un dia después que se conoció que los celulares de algunos miembros del sector fueron intervenidos por con el sofware de espionaje Pegasus.

Ante estos hechos, la APES presentó un aviso ante la FGR para que se investigue el caso de espionaje contra periodistas.

"Nosotros no somos ingenuos. Nosotros ponemos la denuncia ante la Fiscalía sabiendo que probablemente no hagan nada. Primero, porque los intereses de la Fiscalía responden a Casa Presidencial... no veo un fiscal armándose de valor o diciendo 'voy a respetar la Constitución para hacer mi trabajo, un trabajo de forma independiente e investigar de dónde viene'... tal vez investiguen el hackeo, no lo sabemos; pero el caso de Pegasus, donde todo apunta que el espionaje viene de la actual administración, yo no veo al señor Rodolfo Delgado haciendo eso. Yo quisiera eso. Nosotros todavía intentamos creer en la institucioanalidad y le decimos: 'aquí está tu oportunidad para que hagás algo digno y para que respetés la ley y hagás una investigación seria, que es lo que se merece", expuso César Fagoaga, presidente de la APES.

Durante esa misma intervención Fagoaga aseveró que este tipo de acciones representan un gran retroceso a la libertad de expresión el El Salvador.

Hasta la fecha, no se tiene una resolución por parte de las autoridades, y tampoco se ha emitido un pronunciamiento oficial de la actual administración, ya que se señala que el spyware es comercializado únicamente a gobiernos en todo el mundo.