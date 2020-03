Continúan las retenciones por violar cuarentena

La Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer que tenía retenidas a 434 personas que violaron la cuarentena domiciliar obligatoria que ordenó el presidente de la república, Nayib Bukele, para intentar frenar en El Salvador un eventual brote de COVID-19, la enfermedad ocasionada por el coronavirus convertido en pandemia.

Los departamentos que encabezan la lista de más personas retenidas son San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Ahuachapán y San Miguel, de acuerdo con el informe emitido ayer por la policía a las 3 de la tarde. Sin determinar los casos por cada departamento.

El presidente Bukele agradeció a los habitantes de Usulután por ser el único "departamento entero con casi ningún retenido por violar la cuarentena". "Los resultados los verán en la salud de sus seres queridos", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Las retenciones ocurren porque el Gobierno ordenó desde el sábado pasado que nadie puede salir de sus hogares durante 30 días, para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus, que surgió a finales del año pasado en la ciudad china de Wuhan. Ayer por la tarde había 374,921 pacientes en el mundo.

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, explicó ayer que hay algunas excepciones para quienes sí pueden salir de casa, ya sea por razones laborales o para abastecer de alimentos a sus familiares. Aunque todos deben portar una especie de comprobante para que la Policía o el Ejército no los retenga.

El asesor presidencial precisó que no es obligatorio el uso de mascarillas ni guantes, por tanto la PNC no puede retenerlo por no portarlos. Argueta definió las retenciones como una medida administrativa y dijo que no es una captura que derivaría un proceso judicial. Hasta ayer tarde, iban 434 retenciones; pero el número está en constante aumento.

Por disposición presidencial, todas las personas retenidas deben pasar a un centro de contención durante 30 días, para descartar que sean positivas del virus.