Continúan proceso de acreditación de universidades

El proceso de acreditación y reacreditación de Instituciones de Educación Superior (IES) del país continúa su curso, dijo ayer el director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación (MINED), Francisco Marroquín.

“Eso no es algo que pueda detenerse, eso es de ley. Existe la comisión de acreditación, está dando tumbos; eso sí te puedo decir, no es una cosa muy fluida. Es que no es una cosa muy fácil; además, es voluntario”, expresó Marroquín.

La acreditación tiene vigencia de cinco años y después las entidades educativas pueden solicitar la reacreditación, que conlleva de nuevo un proceso de evaluación por parte de la Comisión de Acreditación (CdA).

En septiembre del año pasado, el MINED entregó las reacreditaciones a seis instituciones, que han demostrado su compromiso con la mejora continua de la calidad académica, organización, funcionamiento y cumplimiento de función social.

Marroquín comentó que se lleva más de 10 años en este proceso, por lo que las primeras universidades que participaron ya hicieron su reacreditación. “Es más, están ahora en el tercer proceso de reacreditación, hay universidades que ya están en el tercer proceso”, afirmó.

Según el artículo 48 de la Ley de Educación Superior, las IES que cuentan con la acreditación gozan de incentivos como la creación de nuevas carreras o programas de estudio sin la autorización previa del MINED, con excepción de maestrías, doctorados y especialidades.