Contra estado de excepción pese al alza de contagios

Luego de la escalada de casos confirmados de covid-19 el martes (34 contagiados), la fracción legislativa del Partido de Concertación Nacional (PCN) insistió ayer que, además de la prórroga al decreto 593 de la emergencia nacional y la emisión por parte del ministerio de Salud del decreto ejecutivo 21 de la cuarentena domiciliar (que expirará el 16 de mayo), es necesaria la aprobación de una ley de restricción temporal de derechos constitucionales para frenar los contagios.

"El PCN sí cree que debe haber un régimen de excepción", dijo el diputado Francisco Merino. "Hay más gente en las calles y las autoridades se han replegado y todo parece casi normal, lo que fomenta los riesgos de contagio", argumentó.

El pecenista apuntó que tal "medida técnica" serviría para que "no se disparen los contagios". "(Si no lo hacemos) después estaremos llorando sobre la leche derramada por no haber tomado medidas oportunas y que siempre se van a llegar a tomar si no contenemos el covid-19".

El estado de excepción se aprobó por primera vez el 15 de marzo por 15 días; luego se prorrogó por el mismo tiempo el 29 de ese mes y tras vencerse, quedó sin efecto el 14 de abril.

El dictamen permitió al Gobierno restringir los derechos de libertad de tránsito, de reuniones pacíficas y no ser obligado a cambiar de domicilio; no contempló la restricción de entrar al país, libertad de expresión, libre pensamiento o inviolabilidad de la correspondencia.

Su aplicación generó diferentes demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Tras finalizar, el órgano ejecutivo emitió las medidas extraordinarias de prevención y contención que declararon a El Salvador zona sujeta a control sanitario para hacerle frente a la pandemia.

Sin votos

Sin embargo, la iniciativa del PCN no tuvo eco en representantes del PDC, ARENA y el FMLN, quienes coincidieron que no es necesario volver a tal régimen y consideraron que basta con las leyes aprobadas para combatir la covid-19.

"La Constitución no está en contra en ningún momento del combate a la pandemia, la Constitución es una herramienta que ayuda en este momento", observó el diputado pedecista Rodolfo Parker.

Por su parte, el arenero Norman Quijano sostuvo que el tema "no está en la discusión" y que "no hay votos para eso".

"Eso quedó superado, personalmente siempre consideré que no era necesario, que se podía hacer aplicando el código de salud y con la declaratoria de la ley de emergencia", completó.

Finalmente, la efemelenista Cristina Cornejo, cuyo partido no dio los votos para la medida en el pasado, mantuvo la posición en el presente.

"En ningún momento lo consideramos. Hemos visto, y ha quedado claro, que nunca fue necesaria la suspensión de garantías constitucionales ni fue necesaria para garantizar un tema de una cuarentena domiciliar", destacó.

"Estamos de acuerdo en seguir con el tema de la ley de emergencia, de la prórroga de la cuarentena domiciliaria y no así con el tema de los abusos de algunos elementos del cuerpo de seguridad en el regimen de excepción", detalló.

Además, Cornejo sostuvo que hay suficiente conciencia en la población para evitar más contagios, "siempre que asumamos con responsabilidad el peligro de la propagación".