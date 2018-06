Contradicción entre Salud y Colegio Médico por tifoidea

No hay ningún caso de fiebre tifoidea, aseguró ayer el viceministro de servicios de Salud, Julio Robles Ticas, cuando fue consultado sobre las declaraciones que el presidente del Colegio Médico, Milton Briezuela , y el infectólgo Iván Solano Leiva, de la Asociación Salvadoreña de Infectología (ASAI), dieron sobre un posible rebrote epidémico de la enfermedad en el país.

De acuerdo con la gremial, el Ministerio de Salud (MINSAL) no está incluyendo en su vigilancia epidemiológica semanal los casos relacionados con la bacteria Salmonella thipy, que es la que provoca la fiebre tifoidea, a pesar de que la propia ministra de Salud, Violeta Menjívar, advirtió en febrero pasado que había un alza de este tipo de casos.

“¡Cómo no! ¡Esa es una mentira!”, expresó el viceministro a los miembros del Colegio Médico cuando fue cuestionado sobre por qué no tienen actualizados los datos en el sistema de vigilancia epidemilógica.

El MINSAL publica cada semana un boletín epidemiológico en el que da cuenta de las estadísticas de los casos confirmados y sospechosos de enfermedades como zika, chikungunya, dengue, conjuntivitis bacteriana aguda, neumonía, hipertensión arterial, infecciones respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas aguas (EDAS), parasitismo intestinal, influenza, virus sincicial respiratorio, rotavirus, fiebre amarilla y fiebre tifoidea.

También incluye los índices larvarios por departamento, las cifras por mordidas de animales transmisores de rabia, de diarrea y gastroenteritis y de otros virus respiratorios, pero en ninguna de las más de 30 páginas ha incluido el detalle de los datos sobre fiebre tifoidea desde la semana 6 de vigilancia epidemiológica de este año, comprendida del 4 al 10 de febrero.

“Nuestro sistema está actualizado de acuerdo a que cada institución va metiendo los datos de forma correspondiente. Los más actualizados se van a dar a conocer ahora (ayer) a las 7 de la noche”, como cada martes, señaló el funcionario, quien además explicó que este sistema de vigilancia epidemiológica recoge no solo información de los centros de atención del MINSAL, sino que incluye también los reportes desde las instituciones privadas que ofrecen servicios de salud.

“A la semana 21 (comprendida del 20 al 26 de mayo) tenemos reportados 644 casos de fiebre tifoidea. No los hemos negado, los damos a conocer y explicamos de qué municipios y de qué edades, todo el factor epidemiológico lo explicamos. Y nos caracterizamos por no andarle ocultando información a nadie. Nuestra información es fidedigna y no es el MINSAL es del sistema de salud público y privado”, reiteró el viceministro Robles Ticas, pero aclaró que ninguno ha sido confirmado y hay un caso de defunción que tampoco está confirmado que haya sido por la enfermedad.