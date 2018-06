Contradicciones en cifras de fiebre tifoidea

El Ministerio de Salud (MINSAL) tiene registradas 497 hospitalizaciones por casos confirmados por fiebre tifoidea en lo que va del año, en las que incluye los casos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que en la primera semana de junio reportó 626 casos confirmados.

“Hay 500 casos confirmados de aproximadamente 900 sospechosos, 497 para ser más exactos. Hay varios municipios que han sido catalogados como de mayor afectación en dependencia de la procedencia de los casos”, dijo Eduardo Espinoza, viceministro de Políticas de Salud.

De acuerdo con el funcionario, en los casos que presentan una fiebre prolongada de cinco a siete días, diarrea y cualquier otro de los síntomas que acompañan a la tifoidea se da un diagnóstico presuntivo de fiebre tifoidea.

“Pero eso no es tan así, porque tenemos una gran cantidad de casos de diarrea, de estos casos de diarrea una enorme cantidad de salmonelosis que no necesariamente son tifoidea, y de eso hay que demostrar por hemocultivo la presencia de la Salmonella typhi, que ahí hace usted un diagnóstico de tifoidea. Los otros casos no son tifoidea”, dijo Espinoza.

Sin embargo, la jefatura del Departamento de Vigilancia Sanitaria del ISSS informó a principios del mes que los casos que reportan al sistema nacional son casos confirmados por laboratorio. Pero los datos presentados ayer por el MINSAL registran 177 hospitalizaciones en el Seguro por tifoidea y 454 por salmonelosis.

Por esta enfermedad, Espinoza afirma que no hay una saturación en la red hospitalaria y que este año han tenido una reducción de cerca de 4,500 casos de diarrea en comparación con 2017.

“Claro, la gente se alarma porque también ha habido un mal manejo de esta situación. Por ejemplo, algunos epidemiólogos privados, que han estado trabajando con hospitales privados, reportan casos pero no los registran. Ellos debieron haber reportado esos casos desde el momento para hacer el control de foco y evitar que la enfermedad se diseminara”, expresó.

Por otro lado, los lugares donde hay más casos de fiebre tifoidea corresponden a municipios bastante poblados, donde se generan más desechos sólidos y, por ende, proliferación de moscas.

“Porque mucho de esto tiene que ver con que algunos gobiernos locales tienen dificultades con el relleno sanitario. Han autorizado botaderos a cielo abierto, entonces la acumulación de basura en estas zonas genera proliferación de vectores y eso, un aumento”, argumentó Espinoza.

Otro aspecto que habría influido en el aumento de casos es el inicio de la estación lluviosa. “El aumento que nosotros teníamos con nuestros modelos predictivos se adelantó la curva; entonces, estamos viendo una situación ahorita que debimos haber observado un mes después”, dijo.

Los municipios con moderada afectación son Santa Tecla, Huizúcar, Apopa, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco, San Salvador, Soyapango y Santiago de María. Con leve afectación son San Francisco Menéndez, Texistepeque, Chalatenango, Cuscatancingo, Cojutepeque, Suchitoto y San Vicente.