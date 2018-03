Contradicciones sobre patrullajes en centro de San Salvador

Lee también

Agentes destacados en la Fuerza de Tarea del Centro Histórico (FTCH) de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Salvador aseguraron a este periódico que desde la semana pasada hay menos presencia policial en las zonas comerciales del centro y que 38 de los agentes destacados en esa unidad fueron trasladados hacia otras subdelegaciones y puestos policiales.A pesar de que los agentes afirmaron que hubo traslados, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de la Policía, Howard Cotto, dijeron que esa información es falsa y que el despliegue y operativo de seguridad en el Centro Histórico permanecen.Los agentes que informaron a este periódico acerca de los supuestos traslados también dijeron que los comerciantes del centro han comenzado a quejarse con los policías que aún permanecen en el centro de que sienten temor porque ven menos agentes y soldados patrullando en zonas como el mercado Sagrado Corazón.“Han trasladado a varios compañeros que estaban destacados en esta fuerza de tarea. No les dieron explicación, solo les dijeron que iban a ser trasladados hacia otras subdelegaciones. Después de eso no hemos visto que se haya reforzado, no hemos visto a los sustitutos. Nos han dicho que en unos 15 días van a trasladar a otro grupo y eso solo significa que entre menos policías haya, más homicidios y extorsiones se van a cometer”, dijo uno de los agentes, quien prefirió no ser identificado.El ministro Ramírez Landaverde, por su parte, dijo que los operativos y patrullajes en el centro de San Salvador no han disminuido y que la Policía no está considerando clausurar la estrategia en la zona comercial del centro.“El despliegue no ha cambiado en nada. Los mismos elementos destacados en el Centro Histórico seguirán, se van a mantener. Los únicos cambios que pueden haber es que algunas oficinas que la Policía tenía en diferentes locales serán movidas a las nuevas instalaciones de la delegación de San Salvador. Solamente eso, pero el despliegue en el centro se mantiene”, dijo el ministro, quien aseguró que este año será mejor para los comerciantes que son extorsionados, ya que el trabajo en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) está generando investigaciones para erradicar las extorsiones.El director de la Policía coincidió con el ministro al decir que la información sobre los traslados y la menor presencia policial en el centro es falsa y que la corporación continuará con su despliegue de la Fuerza de Tarea del Centro Histórico.Los agentes que informaron sobre los supuestos traslados también aseguraron que el apoyo de $120 mensuales que el alcalde capitalino, Nayib Bukele, ofreció para apoyar a los policías destacados en la fuerza de tarea nunca llegó a sus manos.Ese dinero, de acuerdo con los agentes, les iba a servir para sus tiempos de comida y gastos durante sus patrullajes.“Cuando lanzaron la fuerza de tarea nos dijeron que además de nuestro sueldo y además de otras prestaciones que recibimos como policías, la Alcaldía de San Salvador nos iba a apoyar con $120 mensuales para cada uno de los que estábamos destacados en el centro. Ese dinero nunca llegó a nuestras manos, tampoco sabemos si el alcalde lo entregó a la Policía y luego no llegó a nosotros. Queremos saber qué pasó con eso”, dijo uno de los agentes.