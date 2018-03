Contrato confirma que Alcaldía de S. S. busca privatizar mercados

Lee también

La Alcaldía de San Salvador creó la sociedad de economía mixta denominada Nuevo Sistema de Mercados, Sociedad por Acciones de Economía Mixta de Capital Variable (Nuevo Sistema de Mercados S. E. M. de C. V.). En el contrato que autorizaron ocho concejales de la comuna liderada por el efemelenista Nayib Bukele queda en evidencia que la comuna capitalina busca privatizar los mercados de la capital.En el documento que se encuentra en poder de LA PRENSA GRÁFICA se lee que la finalidad del acuerdo al que han llegado es contratar un servicio integral por parte de la contratante (empresa que hará los mercados), que incluye la construcción, administración, operación y el mantenimiento de nuevos centros comerciales que formarán parte del nuevo sistema de “centros comerciales municipales”.Sin embargo, en la primera cláusula del contrato se establece que estos mercados pueden pasar totalmente a dicha empresa.“Inicialmente abarcará los nuevos centros comerciales de Escalón, Hula Hula y ex Biblioteca Nacional; sin embargo, el presente contrato marco abarcará todos los centros comerciales que formen parte del sistema. Las condiciones de contratación específicas para cada centro comercial serán establecidas en contratos individuales, los cuales se entenderán parte integrante del presente contrato”, dice el documento.Los concejales del partido ARENA en la alcaldía capitalina denunciaron el mismo día de la aprobación de los tres proyectos que lo que buscan es privatizar los nuevos mercados bajo la figura del usufructo, acción que indica que una parte otorga pleno derecho a otra para que haga uso de un bien a su manera.“El contrato propuesto con la sociedad de economía mixta compromete más de $92 millones de los flujos futuros de la alcaldía, sin beneficio económico para la comuna y sin garantizar a los comerciantes una tasa que cumpla con la función social de los mercados”, se lee en el comunicado que emitieron los concejales areneros.Pese a que el mismo documento de la alcaldía deja en evidencia que se puede llegar a la privatización de los mercados, el concejal Mario Durán, suplente del alcalde Bukele, negó en una entrevista radial ayer por la tarde que la comuna y el alcalde del FMLN busquen privatizar los mercados.“Esto no es una privatización de mercados. Será una administración compartida que trabaja de la mano con la empresa privadas”, dijo Durán en la entrevista radial ayer en horas de la tarde.Según el Centro Nacional de Registros (CNR), el Nuevo Sistema de Mercados S. E. M. de C. V. fue registrado el 4 de octubre de 2016 con un capital de $400,000, es decir, $23.5 millones menos del valor que tendrá el mercado que se ubicará en el predio de la ex Biblioteca Nacional. En ese sentido, también se han generado críticas sobre si a quienes Bukele ha entregado los contratos tienen tanto la capacidad técnica como financiera para ejecutar los proyectos.“Nuestra preocupación es que a nosotros no nos quedó claro con quién estábamos haciendo la sociedad. No nos quedó claro si esta gente estaba capacitada técnica y financieramente para hacer los mercados”, expresó Edwin Zamora, concejal del partido ARENA.Los tres mercados anunciados por el alcalde le costarán al municipio $92 millones.Un punto que llama la atención es que el alcalde Bukele repite la forma en la que están asignando los contratos en la alcaldía capitalina, específicamente en lo relacionado con los plazos.Esta vez el alcalde entregó los contratos de los tres mercados para un plazo de 30 años. Los otros proyectos a largo plazo son el mercado Cuscatlán para un período de 25 años y un costo de $25.5 millones; el proyecto de alumbrado eléctrico con una empresa colombiana por 20 años, por un monto de $24.2 millones; y el proyecto para implementar un sistema de videovigilancia en la capital por un lapso de 20 años y una inversión inicial de $14.9 millones.LA PRENSA GRÁFICA buscó la opinión del representante legal del Nuevo Sistema de Mercados S. E. M. de C. V., Uwe Christian Martinz, de nacionalidad austríaca, pero el encargado de comunicaciones de la sociedad dijo que no se encontraba en la oficina.El mismo empleado, que se identificó como Adal Ramos, dijo que harían las gestiones, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.