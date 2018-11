Contrato de lámparas afectó las finanzas de alcaldía tecleña

La Corte de Cuentas de la República (CCR) encontró una serie de incumplimientos legales y deficiencias en el proceso de adjudicación y en el contrato de concesión de lámparas led que le otorgó en 2014 la Alcaldía de Santa Tecla a la empresa AGM El Salvador, S. A. de C. V., compañía socia de la colombiana AGM Desarrollos, S. A. S. Por las irregularidades, las finanzas de la comuna se vieron afectadas en $2.2 millones.

Así lo evidencia un informe de examen especial que hizo la CCR al proceso de licitación, adjudicación, del contrato de "concesión para el suministro, instalación, reposición, mantenimiento, expansión y modernización del servicio de alumbrado público del municipio de Santa Tecla", al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.

En 2016, este periódico confirmó que el contrato fue firmado por Judith del Carmen Figueroa de Hernández, en calidad de alcaldesa municipal interina en la gestión de Óscar Ortiz; y por Wálter Danilo Arévalo Arroyo, representante legal y director presidente de AGM El Salvador.

Según el informe, la empresa incumplió con algunos términos del contrato, los cuales tampoco fueron exigidos por la comuna. Esto provocó que la alcaldía dejara de recaudar $338,903.71 en tasas municipales por servicios de alumbrado público.

Entre los aspectos que no cumplió la empresa se encuentra la instalación de lámparas IP65 en vez de IP66, no comprobó que la empresa distribuidora de energía hiciera pruebas de factor de potencia y que avalara la instalación de las lámparas, no cumplió con la instalación de elementos ofertados como la cinta band it, no cumplió con la características de las abrazaderas, ni instaló las lámparas en brazo de soporte nuevo, tampoco incluyó un sistema de información de ubicación geográfica de cada punto luminoso a través de un sistema de georreferenciado.

Si bien el objetivo de la concesión era disminuir los costos en la factura de energía y dar un servicio de calidad, los auditores determinaron que la comuna siguió pagando los mismos montos por el suministro de energía, lo cual no trajo ningún beneficio para la municipalidad.

También señalan otras irregularidades en las bases de licitación y en el contrato.

Los auditores encontraron que la comisión evaluadora de ofertas de la alcaldía desarrolló un trabajo deficiente, ya que no verificó los precios de mercado y solo aceptó los precios que presentó la empresa, sin verificar que AGM incrementaba la cuota mensual sin justificarlo.

En los primeros tres años incrementa los costos en un 15 %, un 5 % cada año; al sexto año se incrementa otro 15 % de la cuota que fue actualizada en el tercer año. Lo que implica que al sexto año a la cuota inicial se le hace un cargo del 30 % y que en 20 años esta tendrá un cargo del 90 % del monto de la cuota inicial.

Por esto, dice la CCR, al no haber realizado la verificación de precios, la municipalidad cancelará de más y afectará sus arcas en $1,933,961.31.

El contrato LPINT-01/2014 fue firmado para un periodo de 20 años, y la Alcaldía de Santa Tecla le cancelará mensualmente $93,000 ajustables cada tres años. Además, estipula que los fondos para hacerle frente a la concesión serán financiados con "FODES y/o fondos propios".

Asimismo, los auditores determinaron que en la licitación y contrato la alcaldía no cumplió con los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica (LACAP), y que los criterios definidos en las bases de licitación para evaluar las ofertas no garantizaron una medición objetiva.

En cada resultado obtenido, en el documento se aclara que posterior a la lectura del borrador del informe, la administración municipal no presentó comentarios ni documentos de descargo.

LA PRENSA GRÁFICA, a través de los encargados de prensa, buscó conocer la opinión del actual alcalde de ARENA, Roberto d’Aubuisson, pero dijeron que no era posible atender en ese momento, pero que lo haría después.

El informe de examen especial tiene fecha del 24 de octubre. Esto indica que todavía falta que el caso siga en alguna cámara de la Corte de Cuentas y que se llegue a un informe final.