Contribuyentes vicentinos adeudan a alcaldía $1.3 mill

La Unidad Tributaria Municipal (UTM) de la Alcaldía de San Vicente registra una mora tributaria por parte de empresas y personas naturales de $1,371,112.53, deuda que no es nueva y que en otros periodos, como en 2011, fue incluso la más alta de los últimos seis años, totalizando $2,011.089.90.Actualmente parece una situación incontrolable para la comuna que en 2015 obtuvo en concepto de ingresos propios por tasas e impuestos $2,123,267.36, recaudación que podría ser superior si los vicentinos pagaran todos sus tributos, utilizados en su mayoría para los salarios de 259 empleados de un total de 341, así como para la ejecución de pequeñas obras y entrega de ayuda a comunidades con actividades sociales.El resto de la planilla, entre personal administrativo y de campo, recibe sueldo gracias al FODES, pero lo recolectado no es suficiente, según el alcalde Medardo Hernández Lara. “La afectación en el trabajo es que a veces dificulta desarrollar nuestras actividades, ya que de esos recursos pagamos salarios, y algunas proyecciones presupuestarias para hacer pequeños proyectos, una mora que no es de hoy... desde que iniciamos esta administración (en 2009) el comportamiento ha sido cambiante, sube, baja, unos entran y otros salen, es un tema complicado”, sostuvo el jefe municipal.De acuerdo con el informe brindado por la UTM, en los números se muestra cómo ha sido el comportamiento de la mora en los últimos periodos, por ejemplo: en 2011 ascendió a $2,011,089.90; en 2012 bajó a $1,910,255.55; siguió bajando en 2013 hasta $1,170,514.44; mientras que en 2014 la tendencia fue al alza con $1,359,181.97; en 2015 llegó a $1,550.077.49; y en 2016, hasta el 10 de noviembre, la mora ya registraba $1,371,112.53.El sector más moroso en el municipio de San Vicente, según los registros, corresponde a la “persona natural”, o los deudores de las tasas municipales, que por lo general corresponden al pago de extensión del predio urbano, uso de servicios como el alumbrado público, la pavimentación de vías, el tren de aseo, y otros.Desde el punto de vista del alcalde vicentino, las razones por las que los contribuyentes no resuelven su compromiso de pago con la alcaldía varían en tiempo y espacio, entre estas considera que hay negocios que han cerrado ya sea porque no “les va bien” económicamente o porque algunos emigran a otras zonas del territorio vicentino, salvadoreño o hacia Estados Unidos.“Hay algunos (contribuyentes) que son duros para pagar, tienen y aun así no lo hacen, hay otros que posiblemente a raíz de la situación económica que vive el país no pueden, otros que quizá han cerrado (sus negocios), otros que se han ido; las razones pueden variar, pero lo real es que la deuda tributaria es bastante elevada”, manifestó Lara.La Ley General Tributaria Municipal expresa que el contribuyente debe pagar según sus activos, según sus negocios y no se puede eximir ni dispensar el pago de tributos ya sea a particulares, instituciones privadas y del Estado. En el artículo 47 se lee: “Los tributos municipales que no fueren pagados en el plazo correspondiente, causarán un interés moratorio hasta la fecha de su cancelación equivalente al interés de mercado para las deudas contraídas por el sector comercial”, y “se aplicará a la deuda el tipo de interés moratorio que rija al momento del pago de la obligación tributaria... En ningún caso esta medida tendrá efecto retroactivo”.En el municipio de San Vicente el total de contribuyentes en inmuebles es de 10,545, que corresponde a personas naturales que pagan tasa municipal, y 1,736 empresas que cancelan impuestos, un sector que aunque presenta menor cantidad de mora que el primero también concentra parte de la deuda.Según el alcalde Lara, entre las acciones que promueven para lograr percibir estos recursos están el promover “ordenanzas transitorias de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tasas e impuestos”, brindando facilidades para ponerse al día. Asimismo, el cobro administrativo directo, la formulación de planes de pago, mejoras en prestación de servicios municipales y atención al contribuyente en instalaciones.Sin embargo, estos esfuerzos parecen dejar pocos resultados favorables, si se analiza cómo ha sido la tendencia en la mora durante los últimos años.Pareciera ser característico en los salvadoreños no pagar a tiempo, o simplemente no cumplir con compromisos adquiridos, fenómeno que se refleja en la mora que tienen las empresas con el fisco.Este año el Ministerio de Hacienda enlistó a más de 12,000, que deben pagar más de $300 millones, cantidad correspondiente a pagos pendientes de los impuestos de la Renta y el IVA.